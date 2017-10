Pro D2 : l'Aviron Bayonnais se relance face à Soyaux-Angoulême (41-12)

Bayonne remporte un match crucial face à Soyaux-Angoulême, concurrent direct pour le maintien, lors de la 10e journée de Pro D2. Une large victoire (41-12), avec le bonus offensif en prime, qui remet du baume au coeur des Bayonnais après 2 défaites consécutives à domicile et leur donne un peu d'air.

L'Aviron Bayonnais a tremblé une mi-temps (14-9 à la pause) face à Soyaux-Angoulême, dans la foulée d'une entame de match ratée, avant de s'imposer largement (41-12). Une victoire bonifiée importante face à un concurrent direct pour le maintien, qui donne un tout petit peu d'air au classement, et fait surtout énormément de bien au moral après 2 défaites consécutives à domicile (Grenoble, Biarritz), et un net revers chez le dernier Carcassonne.

Les Bayonnais, qui pour la première fois de la saison ne prennent pas d'essais, ont construit leur victoire en seconde période, face à des Charentais au moins aussi empruntés et maladroits qu'eux, et surtout diminués par une cascade de blessure devant dès les premières minutes. Les ciels et blancs ont surtout mis plus d'envie et d'application, dans la foulée de trois-quarts déchainés.

Les 5 essais de l'Aviron, dont 4 des lignes arrières emmenées par un Julien Tisseron et un Martin Laveau déchaînés, ne feront toutefois pas oublier le contenu du match des ciels et blancs, en particulier la mauvaise première période des avants qui fait rager leur entraineur Joël Rey.

Les Résultats de la 10e journée de Pro D2

