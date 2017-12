Bayonne, France

Aux yeux de la majeur partie des observateurs "avertis" de la saison bayonnaise, entre un Aviron dans le ventre mou du classement (9e) qui joue aux montagnes russes et des Grenoblois accrochés au podium (4e) et invaincus à domicile, il n'y a évidemment pas photo ce jeudi soir. Et beaucoup de craindre même pour les fesses rougies du garnement bayonnais qui, trop souvent nonchalant, a déjà pris deux grosses corrections chez des équipes d'en haut (66-6 à Perpignan, 68-15 à Mont-de-Marsan)

Mais les Bayonnais eux veulent y croire. "Personne n'attend rien de nous. On a rien à perdre, martèle le 2e ligne Pablo Huete. On sait qu'on peut faire un bon match. On veut faire un bon truc pour bien finir cette année". Des propos d'avant match qui fleurent bon la remotivation, après le nouveau coup de massue pris à domicile face à Perpignan (12-30).

On a essayé de remobiliser les joueurs rapidement. On va pas à Grenoble pour se laisser faire. Si vous leurs dite on est mauvais, on est nuls et on s'enfonce... c'est simple, ils s'enfoncent. ─ Joël Rey, entraineur des avants

Mais pour faire douter des Grenoblois qui marquent le coup ces dernières semaines - deux nets revers en déplacement et un succès difficile à domicile contre Angoulême (25-20) - les Bayonnais, si fragiles dans les têtes, devront attaquer le match tambour battant et ne pas distribuer les cadeaux à peine le coup d'envoi donné.

Déjà faire une bonne entame, sentir que dans l'engagement on y est, sur nos bases aussi (...). Je suis persuadé qu'on a les qualités pour les mettre à mal, mais il faut que l'on ait ces certitudes vite dans le match pour pouvoir être bien mentalement. ─ Emmanuel Saubusse, demi-de-mêlée

L'Aviron devra surtout répondre présent dans le combat, face aux hommes de Dewald Sénékal, l'ancien mentor des avants bayonnais passé à l'Est cette saison, et en conquête. Tout l'inverse donc du match perdu contre Perpignan où Bayonne s'est livré aux vendanges tardives en touche, rendant de précieuses munitions à l'adversaire. Les ciels et blancs devront également se montrer réalistes, leur véritable défaut récurrent cette saison et rédhibitoire dans ces matchs.

► Grenoble - Bayonne, jeudi 21 décembre à 20h45. Match à vivre ♫ sur France Bleu Pays Basque dès 20h15

Le Programme de la 17e journée

Jeudi 21 décembre

Grenoble - Bayonne (20h45)

Vendredi 22 décembre (tous à 20h)

Perpignan - Narbonne

Aurillac - Montauban

Biarritz - Angoulême (♫ dès 19h30 sur France Bleu Pays Basque)

Carcassonne - Nevers

Mont-de-Marsan - Massy

Colomiers - Dax

Vannes - Béziers

Le Classement