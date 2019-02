Pro D2 : l'Aviron Bayonnais vise le quatre à la suite

Bayonne, France

Bayonne a un bon coup à jouer. L'Aviron, leader de Pro D2, accueille ce jeudi à Jean-Dauger Béziers, cinquième du classement en ouverture de cette 22e journée. Après trois victoires d'affilée (contre Bourg en Bresse, Carcassonne et Oyonnax), les hommes de Yannick Bru comptent désormais une confortable avance (de 15 points) sur le septième et premier non-qualifié pour les demi-finales, Aix-en-Provence.

La troisième ligne décimée

Tout va bien sur les bords de la Nive pour les ciel et blanc. Mais ce match ne serait pas si simple. D'abord car la troisième ligne bayonnaise est décimée (Filimo Taofifenua, John Beattie, Armandt Koster, Arnaud Duputs et Benjamin Collet à l’infirmerie). Et que les solutions ne sont pas légion pour l'Aviron. "On positive, estime le manager Yannick Bru. C'est une opportunité pour d'autres joueurs. Je pense à Tom Darlet qui est quand même le capitaine des espoirs, qui enchaîne les grosses performances [..] Puis derrière on a des joueurs qui assurent : Antoine Battut, Baptiste Héguy et d'autres nous prouvent qu'on peut compter sur eux". Filimo Toafifenuan quant à lui, est proche de la reprise relativise le manager, mais aucun risque ne sera pris au vu des échéances à venir.

Un adversaire "massif"

Prudence également à l'adversaire. L'ASBH débarque sur la côte basque avec l'envie et les armes pour faire un coup. Les Héraultais visent une place parmi les quatre premiers. D'ailleurs lors du match aller, les joueurs de David Aucagne et David Gérard avaient balayés les Bayonnais (30-13, le 15 novembre 2018). "C'est une équipe très physique, avec des gabarits massifs, qui aime le combat. Il sont très fort dans les rucks, cherchent à ralentir tous les ballons, raconte le pilier Ugo Boniface. On va avoir un gros défi sur la mêlée et sur la conquête en général. On sait aussi qu'ils jouent dix jours plus tard et qu'ils auront donc le temps de se reposer".

Quelles ambitions ?

Présents depuis la 9e journée (le 28 octobre) dans le Top 6, les Bayonnais peuvent logiquement espérer jouer une demi-finale à domicile. Mais si l'appétit vient en mangeant, les ciel et blanc se refusent pour l'instant de mettre la charrue avant les bœufs, notamment au vue du calendrier qui attend les coéquipiers du demi de mêlée Guillaume Rouet. "On a l'objectif de rester invaincu à domicile. Ce match est important, pour valider notre succès la semaine dernière, on ira ensuite à Aurillac avant un nouveau bloc compliqué [déplacements à Mont de Marsan, Vannes et Angoulême, réceptions de Vannes et de Biarritz]. On marche étape après étape, et on fera le bilan à ce moment là".

Les compositions

