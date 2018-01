Bayonne a battu le leader Montauban (20-5) en clôture de la 19e journée de Pro D2. Une première victoire face à une équipe du top 6, amplement méritée pour un Aviron qui a largement dominé la rencontre et aurait dû prendre le bonus offensif. L’absence du 5e point laisse quelques regrets.

Bayonne, France

Bayonne a vaincu le signe indien en clôture de la 19e journée de Pro D2. Sous le déluge, un terrain se transformant peu à peu en pédiluve puis en patinoire, l’Aviron a surnagé pour battre logiquement le leader de Pro D2. Une première victoire cette saison face à une équipe du Top 6 qui lui permet de conserver un mince espoir pour la qualification.

"Un tournant" dans la saison

« C’était un match tournant » confirme l’entraineur des trois-quarts Vincent Etcheto. Une défaite et les Bayonnais laissaient définitivement s’envoler leurs ambitions de titiller le top 6. Il n’en est rien, grâce à un état d’esprit conquérant, une énorme envie et une solidarité quasi infaillible pendant, et là aussi c’est une première, 80 minutes. "Ca fait plaisir, spécialement devant dans ces conditions compliquées, se réjouit le capitaine John Beattie. _Battre le leader ça fait du bien._"

A la fin de la rencontre, l’exigeant Vincent Etcheto se montrait même déçu, déclarant "avoir un peu de regrets car on doit le faire (gagner) avec le bonus ». Les Bayonnais ont dominé la rencontre de la tête et des nageoires, de l’aveu même de P.P. Lafond, l’entraineur des avants montalbanais : "On a été pris dans tous les compartiments du jeu (...), _les Bayonnais méritent amplement leur victoire_, ils ont eux fait ce qu'il fallait"

"Quand nos avants sont à leur niveau..."

Mais si l’Aviron s’est procuré plusieurs occasions franches d'essais, il n’a pas réussi à concrétiser sa nette domination, notamment en première période (6-0), où Montauban, qui restait sur 8 victoires consécutives et ne concède que sa 3e défaite de la saison, n’a pas existé. Pour preuve, les Tarn-et-Garonnais n’ont jamais franchi la ligne des 40m adverses ballon en main lors du premier acte.

"Quand nos avants sont à leur niveau, un niveau correct de Pro D2 avec une conquête fiable, des ballons portés bien défendus et un engagement de qualité, on peut rivaliser avec les meilleurs", félicite Vincent Etcheto qui se réjouit pour Joël Rey, son collègue en charge des avants, dont le travail paie enfin.

Enchaîner pour rêver

Reste le plus dur pour Bayonne : confirmer en enchainant enfin les bons résultats. Si l'Aviron a trouver de la constance dans l'engagement et l'état d'esprit, le contenu suivant, depuis trois matchs, il doit désormais compiler les succès pour remonter au classement. "On ne peut pas s'enflammer, reconnait John Beattie. A chaque fois qu'on a fait un pas cette année, le deuxième c'était en reculant, donc là il faut enchainer".

Gagner à Massy vendredi prochain (19 janvier à 20h) sera capital autant que compliqué. "C'est le match le plus dur à préparer, prévient Vincent Etcheto, donc j'espère que les joueurs y pensent déjà. Moi j'y pense fort car je suis persuadé que si on fait un résultat à Massy, on pourra voir plus haut"

Les résultats de la 19e journée

C'est fini... et c'est GAGNÉ pour les Ciel et Blanc face à l'@UsmSapiacRugby (20-5) ! #ABUSMpic.twitter.com/sN1ss9h0uo — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 14, 2018

Béziers - Biarritz (bd) : 24-20

- Biarritz (bd) : 24-20 Vannes - Massy : 24-10

- Massy : 24-10 Colomiers (bo) - Narbonne : 25-9

(bo) - Narbonne : 25-9 Carcassonne - Mont-de-Marsan (bo) : 0-22

(bo) : 0-22 Grenoble - Nevers (bd) : 13-10

- Nevers (bd) : 13-10 Aurillac - Angoulême : 21-7

- Angoulême : 21-7 Dax - Perpignan : 16-26

: 16-26 Bayonne - Montauban : 20-5

Le classement