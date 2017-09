Pro D2 : L'Aviron se trompe de chemin et chute dans le ravin

Les Bayonnais ont concédé leur 4e défaite de la saison en ouverture de la 6e journée de Pro D2, la première à domicile, face à Grenoble (21-26). Bayonne, ambitieux en début de saison, est scotché dans le bas de tableau et doit très vite trouver les solutions. La colère gronde.

Oui, l'Aviron n'est pas passé loin. Oui, Bayonne peut pester contre des décisions litigieuses qui ne lui ont pas souri (suspicion d'en-avant sur le 1er essai Grenoblois, pied en touche discutable de Rawaca sur l'essai refusé au Bayonnais Martin Laveau à la dernière minute). Mais c'est justement parce que cette rencontre était à leur portée que les locaux sont condamnables.

L'Aviron se fait des croc-en-jambes

"C'est difficile, lâche péniblement Joël Rey, l'entraineur des avants. Même de trouver les mots. Il y a quelques jours j'avais dit que notre plus grand ennemi c'est nous même, et c'est encore arrivé aujourd'hui." Le technicien fait référence à cet essai encaissé d'entrée, encore, après un ballon perdu, encore... et les fautes innombrables encore. "C'est pénible, parce que c'est tous les matchs comme cela"

Le public bayonnais condamne, dans une grande proportion. Boudeur en début de rencontre, refusant de chanter la Peña Baiona, l'hymne du club, à l'entrée des joueurs, à l'appel d'associations de supporters, agrémentant de quelques sifflets et d'un silence réprobateur ou consterné la première demi-heure catastrophique de son équipe, encore (0-20, 25e).

"Se racheter un moral"

Impact négatif sur les joueurs ? La réponse est non pour le 2e ligne Adam Jaulhac :"ça me touche. On est les premiers déçus (des résultats de l'équipe, ndlr). On essaie de faire abstraction (de l'ambiance). Notre entame n'est pas due aux supporters." Mais le demi-de-mêlée Guillaume Rouet, formé au club, lâche tout de même : "De voir le stade un peu vide au début du match, d'entendre les sifflets à la fin, je suis Bayonnais, _ça m'emmerde, _je ne suis pas content. Après c'est normal, c'est à nous de réagir."

Mais une réaction en équipe, car Joël Rey reconnait que ses hommes, si ils se sont battus et ont semblé réussir à inverser le résultat (21-20 à la 60e minute), se sont perdus en oubliant de prendre des points au pied (à 21-23, 70e) et en tentant de sauver la patrie ciel et blanche individuellement, quand le rugby se gagne en équipe. "Je suis d'accord (...) Il faut être patient et structuré... On voulait peut-être chacun trouver la solution. Je pense que c'est collectivement, la solution ne viendra que de nous. Il faut se racheter un moral"

Joël Rey, entraineur des avants de l'Aviron Bayonnais, en conférence de presse d'après match © Radio France - Thibault Vincent

Le maintien désormais dans les têtes

En attendant, les Bayonnais prennent un nouveau coup de bambou sur des têtes déjà mal en point. "On est hyper déçus et on a honte de nous. Ca fait mal de perdre à la maison, devant notre public", reconnait Adam Jaulhac qui se dit atteint moralement. "Les joueurs ne sont pas bien. on est dans un club où il y a de la passion, les joueurs veulent bien faire. Dans leur tête il y a de la fébrilité. On est sous pression," confirme Joël Rey.

Avec 4 défaites, dont une à domicile, 2 victoires et seulement 10 points au compteur, Bayonne doit déjà revoir ses ambitions de début de saison : jouer les phases finales. "L'obectif est totalement différent, acquiesce Joël Rey. Avec la défaite à la maison, il va falloir se sortir de là où l'on est au classement, et ce sera pas une mince affaire. On aura besoin de tous nos joueurs, et surtout avec un mental de revanchards"

Le derby en ligne de mire

Si personne n'ose prononcer le mot, tabou, chacun aura compris que c'est désormais de maintien dont parlent les Bayonnais. Avec l'obligation, après la première pause d'une semaine sans match, de faire enfin un résultat en déplacement à Aurillac. Pas simple. Mais c'est surtout la prochaine réception qui est déjà dans les têtes des ciels et blancs, trois semaines avant la rencontre dont l'enjeu est surmultiplié : le derby contre Biarritz (le 14 octobre) "On sait l'importance du prochain match à la maison, martèle Guillaume Rouet, si on veut regagner le coeur des supporters, on sait ce que l'on a à faire."

#PROD2, J6

