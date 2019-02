Pro D2 : L'Aviron solide leader après sa victoire contre Béziers (21-15)

Bayonne, France

Bayonne a eu chaud face à Béziers (21-15) mais s'impose en ouverture de la 22e journée de Pro D2. Grâce à une belle deuxième période, l'Aviron conserve son invincibilité à domicile et enchaîne un quatrième succès d'affilée qui lui permet de conforter sa place de leader.

"Ca été un des matchs les plus durs"

Pourtant, les Bayonnais ont été malmenés comme rarement en première période (6-12) par une équipe biterroise volontaire, plus agressive, ralentissant les ballons. "On a manqué un peu d'agressivité, analyse Eric Artiguste, le spécialiste de la défense. On a besoin de mettre de la vitesse, on a pas pu."

Un Béziers réaliste sur ses rares occasions, contrairement à un Aviron emprunté, maladroit, confondant vitesse et précipitation. "Ca été un des matchs les plus durs" estime le 2e ligne Adam Jaulhac.

"On a pris une soufflante"

La seconde mi-temps fut d'un autre qualibre. "On a fait preuve de solidarité et de caractère", explique le centre Romain Barthélémy qui reconnait qu'"à la mi-temps on a pris une soufflante par Yannick (Bru)." Les Bayonnais confisquent le ballon, multiplient les enchainements, avancent et son récompensés par 2 essais (Rouet et Bustos Moyano) qui les font passé devant.

Un Aviron tout proche de faire le break dans la foulée, mais 3 fois repoussé sur la ligne par les défenseurs héraultais. _"Ce qui me déçoit c'est qu_'on arrive pas à marquer et que ça a failli nous coûter cher", reconnait Eric Artiguste.

"Presque comme un bonus"

Des ciels et blancs fébriles, qui tendent même le ballon pour se faire battre à une minute de la fin en rendant un ballon à des Biterrois qui n'en demandaient pas temps pour tenter leur va tout en refusant de prendre la pénalité d'un bonus défensif mérité. Peine perdue.

"Dans ce championnat, il faut tenter des exploits et on aurait pu le faire (...), défend David Gérard, co-entraîneur de l'ASBH. Je suis déçu pour les mecs parce qu'on s'est investis". Et Béziers repart sans le moindre point à la satisfaction de Romain Barthélémy et des Bayonnais : "C'est presque comme si on avait pris le bonus aujourd'hui".

L'Aviron conforte sa première place. _"Le bloc est déjà réussi_, pense Adam Jaulhac (l'Aviron visait 13 points minimum en 4 matchs, c'est fait, ndlr). On ira en leader à Aurillac, donc il ne faut pas se contenter de cela." Romain Barthélémy confirme : "si on va faire un coup à Aurillac, je pense que les 2 premières places sont accessibles"