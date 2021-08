PHOTOS - Pro D2 : l'Aviron Bayonnais dévoile ses nouveaux maillots à l'occasion de la réception d'Angoulême

Ils sont évidemment Txuri-Urdin, ciel et blanc : les nouveaux maillots de l'Aviron Bayonnais sont dévoilés ce vendredi 13 août, à l'occasion de la réception du club du SA XV Charente rugby, le club de Soyaux-Angoulême. Bayonne, désormais en pro D2 jouera son premier match amical de la saison 2021-2022 avec un maillot estampillé de la marque le Coq Sportif, après la signature d'un partenariat pour cinq saisons, en juin dernier.

Txuri-Urdin

Les couleurs emblématiques du club sont évidemment conservées : ciel et blanc, avec "un design épuré", souligne l'Aviron Bayonnais. Le maillot à domicile les arbore donc avec, au dos du col, l'ikurriña, le drapeau basque, et la mention "Gure Koloreetaz Haro", (fiers de nos couleurs), la devise du club. Pour le maillot extérieur, le club et la marque ont opté pour un bleu plus foncé "qui rappelle l'océan atlantique" et "des lignes topographiques au dos, qui évoquent les sept provinces basques".

Le maillot domicile arbord les couleurs emblématiques du club, ciel et blanc et "un design épuré" - Aviron bayonnais rugby pro

Pour le maillot extérieur, le club et la marque ont opté pour un bleu plus foncé, qui rappelle notamment l'Océan Atlantique - Aviron bayonnais rugby pro

A l'arrière des deux maillots, le drapeau du Pays-Basque et la mention Gure Koloreetaz Haaro, fiers de nos couleurs - Aviron bayonnais rugby pro

Aviron Bayonnais - Angoulême : informations pratiques

Pour son premier match amical à domicile, l'Aviron Bayonnais reçoit Le Soyaux Angoulême XV Charente, à 20 heures, au stade Jean-Dauger. Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à la rencontre, sauf pour les 0-17 ans qui présenteront un justificatif d'identité. Il reste quelques places sur le site internet du club. Le club précise aussi que les espaces de restauration et buvettes n'accepteront que la carte bleue en paiement sans contact pour "éviter les attroupements aux comptoirs et ainsi rendre plus fluide et rapide la commande".