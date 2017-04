PRO D2 : l'exploit de Montauban relance bien l'USAP

Montauban s'est imposé à Colomiers ce dimanche après-midi. Le suspense sera de mise lors de la dernière journée pour le dernier billet qualificatif. L'USAP retrouve l'espoir.

Le concours de circonstances qui peut envoyer l'USAP en demi-finale n'est pas si improbable que ça ! Ce dimanche, Montauban s'est imposé à Colomiers (34-25) et relance plutôt bien les Catalans dans la course.

Pour se qualifier dimanche prochain, l'USAP devra bien sûr battre Béziers, avec un bonus offensif ce serait mieux. Et dans le même temps, les Catalans devront miser sur une défaite de Biarritz à Mont-de-Marsan et de Colomiers à Agen. Si la logique est respectée, l'USAP a donc de bonnes chances de se retrouver en phases finales.

Agen et Mont-de-Marsan, deuxième et troisième, ne sont pas encore assurés de leur demi-finale à domicile et devront gagner ! Colomiers et Biarritz seront sous pression.

En cas d'égalité au classement avec Biarritz, l'USAP est devant. En cas d'égalité avec Colomiers (que ce soit à deux ou même à trois), l'USAP est derrière. Un point de bonus offensif de l'USAP permettra à l'USAP de devancer Colomiers si elle fait match nul à AGen.

Le classement

1 Oyonnax 90 points

2 Agen 85 points

3 Mont-de-Marsan 82 points

4 Montauban 81 points

5 Biarritz 77 points

6 Colomiers 76 points

7 USAP 74 points

La dernière journée