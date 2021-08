Pro D2 : l'heure de vérité pour le FCG

Après deux mois de préparation, les rugbymen grenoblois reprennent le championnat de Pro D2 par un premier choc contre Oyonnax.

Après un été studieux la rentrée sera corsée pour le FCG, qui débute sa saison de Pro D2 par la réception d’Oyonnax, une des autres équipes appelées à jouer les premiers rôles.

À l’intersaison Grenoble a accueilli un nouveau manager, son ancien capitaine Fabien Gengenbacher, et deux nouveaux entraineurs Arnaud Héguy pour les avants, et Nicolas Nadau pour les arrières. Un nouveau staff et un nouveau système de jeu : cela fait pas mal de changements à intégrer pour les Rouge et Bleu, qui, en préparation, se sont inclinés à Nevers (36-21) avant de faire match nul à Oyonnax (23-23) la semaine dernière.

Un premier bloc difficile

Les Grenoblois vont donc retrouver le club de l’Ain, demi-finaliste du dernier championnat. Dès la première journée, cette rencontre sera un bon moyen de savoir où ils en sont, surtout que la suite sera du même acabit.

Lors des cinq premières journées, et en plus du match contre Oyonnax, Grenoble va recevoir les deux relégués de Top 14 (Bayonne et Agen). Le club se déplacera également à Vannes, demi-finaliste la saison passée.

Un premier bloc bien dense donc, mais que les Grenoblois traverseront avec l’appui de leur public. Ce dernier sera de retour ce vendredi au Stade des Alpes pour la première fois depuis presque un an.