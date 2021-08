Pro D2 - "L'objectif, c'est de faire mieux" pour l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby

Pour cette saison 2021-2022 du championnat de Pro D2 de rugby, Nicolas Godignon s'est fixé un objectif : "C'est de faire mieux, tout simplement. On était 14e, à nous de faire mieux que la 14e place. Ça sera déjà du progrès et ce sera la première fois dans l'histoire du club" livre le manager du club, avant de prévenir : "Ça va être un championnat difficile. C'est un marathon, on le sait, tous ces 30 matches par bloc de cinq. En général, il faut comme dans tous les marathons, il faut essayer de bien bien démarrer pour être plutôt dans le bon peloton. Mais c'est toujours un championnat difficile. Il faut être en mesure d'être performant, évidemment, d'un week-end sur l'autre. La charge physique est souvent difficile. Le niveau a vraiment évolué vers de plus en plus de volume. Et puis, on se rend compte du fait que le treizième de Top 14 aujourd'hui, qui joue un match contre le second, le perdant de la finale d'accession, remporte les matchs. Donc, ça veut dire que le niveau de Pro D2 a vraiment vraiment évolué".

Les cadors de la compétition sont vraiment des équipes qui sont aujourd'hui en mesure de pouvoir jouer en Top 14 - Nicolas Godignon

"Il faut s'accrocher et ça demande beaucoup d'investissement de la part de tous" conclut-il. Pour atteindre son objectif, l'entraîneur du RNR peut compter sur un groupe soudé, en préparation toute cette semaine à Évreux. Une cohésion jour et nuit, l'équipe étant hébergée dans un hôtel du quartier de Nétreville, "ça permet de passer plus de temps ensemble d'avoir plus de moments communs. Ça permet de passer du temps pour régler les détails et de continuer sur notre ordre de marche. La cohésion, c'est comme pour le rugby. Tout s'appréhende au fur et à mesure des jours, continuer à bien se connaître, passer du temps ensemble dans un cadre un peu plus privilégié où on peut vraiment penser qu'à ça et là, ça nous permet d'avoir plus de partage, autant sur le terrain qu'en dehors, de régler les choses sur le rugby et d'avoir des moments de vie un peu plus partagés et surtout particuliers" explique l'entraîneur.

La Normandie, terre de rugby

Cette mise au vert dans l'Eure s'inscrit également dans un projet plus vaste en Normandie, notamment avec l'EAC Ruby, le club d’Évreux "partager avec tout le territoire normand, amener le rugby au plus haut niveau et partager surtout l'expertise qui a amené le club aujourd'hui à être professionnel. C'est la première fois qu'il y a un club professionnel depuis deux ans, mais c'est la troisième année à avoir un club professionnel en Normandie. Il y a pas mal d'équipes qui ont su évoluer aussi qui ont progressé" détaille Nicolas Godignon

Que tout le monde aille dans la même direction pour porter le rugby au plus haut niveau en Normandie - Nicolas Godignon

Faut-il le rappeler, c'est en Normandie, au Havre, que le rugby a été introduit en France.

Le RNR affronte Massy ce vendredi à 19H00 en match amical au complexe sportif Jean-Bouin d’Évreux. Pour le championnat, premier match avec un déplacement à Carcassonne le 27 août avant la réception de Narbonne le 3 septembre, pour l'inauguration du stade Robert Diochon.