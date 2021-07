Pro D2 - L'ouvreur Lionel Beauxis signe à Béziers

Le club de rugby de Béziers a annoncé lundi la signature de Lionel Beauxis pour la saison prochaine. L'ouvreur international s'est dit sur le site de l'ASBH : "très heureux de rejoindre Béziers Mon ambition est de donner le meilleur de moi-même, apporter toute mon expérience et aller le plus haut possible avec cette équipe." Lionel Beauxis a porté à 24 reprises le maillot du XV de France. Béziers sera le septième club de sa carrière professionnelle. Il évoluait en Pro D2 à Oyonnax depuis 2019.

