Pro D2 : l'US Montauban sanctionnée d'un retrait de points pour la saison prochaine

Voilà une mauvaise nouvelle pour Montauban en Pro D2. Le club a été sanctionné d'un retrait de cinq points au classement pour la saison 2022-2023 à venir. Le club a été entendu ce mercredi 18 mai par l'équivalent de la DNACG (Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion).

Des incohérences au niveau du budget

La sanction est justifiée par "une incohérence du budget initial et/ou actualisé et par le non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP" explique la Ligue nationale de rugby dans un communiqué.

Le club va faire appel

"Le club trouve cette sanction particulièrement sévère et annonce officiellement son intention de faire appel. Cette décision aux conséquences lourdes pour la compétitivité de notre équipe n’est en rien un indicateur de la santé financière du club. Les objectifs ambitieux fixés par le président restent inchangés. Nous mettons tout en oeuvre pour installer un climat de coopération et de transparence avec la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion afin que tout rentre dans l’ordre en appel", a réagi l'USM dans un communiqué.