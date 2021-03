Pro D2 : l'USAP déroule contre Aix-en-Provence (42-3)

Il fallait assurer, l'USAP l'a fait. Malgré dix premières minutes hésitantes, ponctuées par un jaune pour Lucas Bachelier et une pénalité provençale, les Sanks et Or ont pris les devants et n'ont pas flanché.

A la mi-temps (21-3), le bonus était déjà en poche, grâce à un bel essai de Georges Tilsey (10'), puis Lucas Bachelier (21') et Damien Chouly (33').

Après la pause, les Catalans ont gardé le même rythme. Ben Volavola (47'), qui faisait son retour après plus de mois d'absence, Sadek Deghmache (53') et Jean-Bernard Pujol (67') ont conforté une victoire maîtrisée.

Au classement, l'USAP repasse donc provisoirement en tête, trois points devant Vannes. Les Bretons se déplacent ce vendredi à Montauban. Prochaine échéance pour les Sanks et Or : le jeudi 25 mars, à Grenoble.