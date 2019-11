Pro D2 - L'USAP domine Grenoble à domicile (20-13)

L'USAP accueillait ce dimanche Grenoble à Aimé-Giral pour un match au sommet de la 12ème journée de Pro D2. Les Sang et Or ont dominé leur concurrent à l'accession en Top 14 (20-13). Au classement, les Catalans remontent à la troisième place.

Perpignan, France

Depuis deux ans, l'USAP et Grenoble ne se quittent plus : finale de Pro D2 en 2018, lutte pour le maintien la saison passée. Cette année, Catalans et Isérois ont le même objectif : reprendre l’ascenseur, direction l'élite.

Ce dimanche à Aimé-Giral, c'était donc de ces matches qui compte plus que les autres dans une saison. L'USAP avait fait quelques changements dans son 15 de départ, après la défaite à Oyonnax il y a 10 jours. Et à domicile, les Perpignanais ont empoché une victoire importante (20-13). De quoi remonter à la troisième place du podium, à trois points de leur adversaire du jour, et à six du leader Oyonnax.

Un match accroché

Dans une première mi-temps fermée, l'USAP a pris les devants grâce à deux pénalités de Jonathan Bousquet, qui faisait son retour à Aimé-Giral après plus de deux mois d'absence. Puis juste avant la pause, alors que les fautes grenobloises s'accumulaient, les Catalans ont bénéficié d'un essai de pénalité (40+3'). De quoi repartir aux vestiaires en menant au score (13-0).

En deuxième mi-temps, l'ancien joueur de l'USAP Enzo Selponi s'est rappelé au bon souvenir d'Aimé-Giral. Celui qui a rejoint Grenoble cet été a réduit l'écart, marquant puis transformant un essai peu avant l'heure de jeu (56').

Mais les Sang et Or ont gardé la maîtrise pour creuser l'écart avec un essai de Shahn Eru (65').

Malgré deux pénalités à nouveau transformées par Enzo Selponi, l'USAP réalise un très bon coup. Les joueurs de Patrick Arlettaz restent invaincus cette saison à domicile.