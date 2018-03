La défaite de Mont-de-Marsan à Bayonne envoie officiellement l'USAP en demi-finale. Aimé-Giral a plus d'un mois pour préparer une grosse fête et l'équipe son plus grand rendez-vous depuis quatre ans.

Perpignan, France

A deux journées de la fin de la phase régulière, l'USAP est certaine de jouer sa demi-finale à domicile. La défaite, ce dimanche après-midi, de Mont-de-Marsan à Bayonne (18-15), assure une des deux premières places du classement aux Catalans. Ni les Landais, ni Grenoble (à 12 points) ne peuvent rattraper l'USAP.

En quatre années de PRO D2, ce sera déjà le meilleur classement obtenu par les Catalans et pour la première fois ils n'auront pas à jouer leur destin sur le dernier match. L'USAP qui doit jouer à Mont-de-Marsan puis contre Carcassonne se disputera la première place du classement avec Montauban qui doit accueillir Dax et aller à Biarritz.

Le week-end du 28 avril, l'USAP jouera donc une demi-finale à Aimé-Giral. Ce n'était pas arrivé depuis 2015 et ces fameuses et malheureuses prolongations contre Agen. En ce qui concerne l'ambiance et les animations, le club a plus d'un mois pour préparer cet événement. La réception de Carcassonne dans trois semaines servira de grande répétition, le club envisage bien évidemment de faire de cette demi-finale un gros événement festif.

Sportivement, le staff va avoir un problème (agréable) à gérer. En effet, si les équipes en concurrence pour les places de barragistes vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison, l'USAP aura un travail de gestion d'effectif. Elle n'aura pas de pression à Mont-de-Marsan ni contre Carcassonne avant d'avoir un week-end de libre (celui des barrages) puis la demi-finale.

Rappelons qu'un billet pour le Top 14 sera délivré au vainqueur de la finale le 6 mai à Toulouse. le perdant de cette finale jouera la semaine suivante un barrage d'accession contre l'avant dernier du Top 14.

Le classement à deux journées de la fin