Pro D2 : L'USAP se défait de Valence-Romans (24-20) mais perd sa place de leader

Les Catalans accueillaient ce vendredi soir Valence-Romans pour la 21e journée de Pro D2. Face à l'avant-dernier et avec une équipe rajeunie, l'USAP a assuré l'essentiel mais rate le bonus offensif. Conséquence, avec la victoire bonifiée de Vannes, les Sanks et Or reculent à la deuxième place.

L'USAP gagne, mais l'USAP recule. Accrochés par une surprenant équipe drômoise, les Catalans perdent leur place de leader. C'est Vannes qui est désormais en tête de la Pro D2, grâce à un succès bonifié à Angoulême.

Le déroulé du match

Après un premier quart d'heure bien tendre, où les Catalans se sont retrouvés menés (0-3), l'USAP a démarré le moteur. Deux essais de Lucas Dubois (25', 33') et un de Seilala Lam ont permis aux Sanks et Or de retourner aux vestiaires à 21-3.

La deuxième mi-temps aura permis à Valence de peu à peu regagner son retard, au même moment où l'USAP perdait de plus en plus ses repères. Deux essais drômois (49' et 63') ont fait douter les Catalans. Victoire finale 24-20, sans le bonus, de quoi laisser une grosse frustration.

Le prochain match aura lieu jeudi 4 mars : l'USAP se déplace chez le 4e, Oyonnax.