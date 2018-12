Pro D2 : La défense de l'Aviron Bayonnais s'impose à Colomiers (0-6)

Colomiers, France

Bayonne consolide sa 2e place au classement grâce à un 3e succès à l'extérieur cette saison. L'Aviron a réalisé un gros coup en s'imposant à Colomiers (0-6) lors de la 14e journée de Pro D2 grâce à une défense de fer et un mental d'acier.

Vestiaire heureux ce soir...Victoire au courage dans des conditions difficiles. Le destin était avec nous...Bravo les gars et merci aux valeureux supporters qui ont fait le déplacement. !!!👏👏👌👌😔 #humilitépic.twitter.com/ZPuWDXXcpo — Yannick Bru (@YannBru) December 7, 2018

Les scènes de liesse des joueurs bayonnais, et de leurs nombreux supporters à avoir fait le déplacement dans la banlieue toulousaine, sur le terrain au coup de sifflet final sont à la hauteur de la performance et de l'engagement des ciels et blancs pour remporter ce match.

L'engagement et la défense

L'Avrion n'a encore une fois pas été transcendant dans le secteur offensif, commettant trop d'erreurs de main et en difficulté en mêlée. Mais les Bayonnais ont su s'adapter aux conditions hivernales sous une pluie continue et dans les rafales de vent pour construire leur succès.

Les dernières secondes après la sirène, repoussant sur leur ligne d'en-but des Columérins qui ont jeté tout leur désespoir dans la bataille pour arracher le succès, sont symptomatiques de l'assurance défensive, de la sérénité et de l'état d'esprit affichés ces dernières semaines par les Bayonnais.

Benjamin Collet à l'hopital

Seul bémol dans la soirée de l'Aviron, la blessure sérieuse de Benjamin Collet. Le 3e ligne, semble-t-il victime d'un coup de genou, a du être évacué sur une civière dans les dernières minutes du match. Il a été évacué sur l'hôpital de Purpan pour y subir soins et examens. Le staff basque suspectait après match une entorse cervicale.