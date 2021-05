Pro D2 : la dernière rencontre de la saison du Stade Montois est annulée

La Ligue nationale de rugby annonce ce mardi soir que la rencontre prévue entre le Stade Montois et Colomiers Rugby ce vendredi 14 mai, comptant pour la dernière journée de la saison régulière de Pro D2, ne pourra avoir lieu. Les Haut-Garonnais, déjà qualifiés pour les phases finales et les barrages, sont touchés par le coronavirus et ne se rendront pas dans les Landes. Les Montois sont donc privés de leur dernier match de la saison : la rencontre est annulée car il est impossible de trouver une date de report dans le calendrier.

Un calcul par "péréquation" pour attribuer des points aux deux équipes

La rencontre est annulée mais des points seront bel et bien attribués selon un calcul par "péréquation", c'est-à-dire prenant en compte la saison réalisée par les deux équipes. Le Stade Montois, avec 31 points en 14 rencontres à domicile, reçoit 2,21 points au classement général. Colomiers Rugby ayant inscrit 23 points en 14 rencontres à l’extérieur, reçoit 1,64 points au classement général.