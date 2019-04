Pro D2 : la fin des illusions pour le Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique dit au revoir aux phases finales. Ce vendredi soir, le BO s'est incliné à domicile face à Colomiers (18-21). Un revers qui ne lui permet plus de rêver.

Charles Bouldoire, Mathieu Hirigoyen et Matthew Clarkin en conférence de presse après la rencontre

Biarritz, France

Après trois succès à Béziers, face à Oyonnax et contre l'éternel rival bayonnais, qui aurait parié sur une défaite du BO à domicile contre une équipe en lutte pour le maintien? Probablement pas grand monde... et pourtant. Ce vendredi soir, à Aguilera, Biarritz s'est pris les pieds dans le tapis face à une équipe de Colomiers, au bord de la zone rouge.

Les Haut-Garonnais, venus sans complexes et plein de confiance au Pays Basque après deux victoires consécutives face à Carcassonne et Massy l'ont emporté (18-21). Ils ont réussi la passe de trois. En revanche, le BO battu pour la 3ème fois de la saison à Aguilera voit s'envoler tout espoir de phases finales. Une véritable désillusion pour un groupe revenu de nulle part et qui s'était remobilisé ce printemps après une défaite sur sa pelouse face à Vannes.

Biarritz a balbutié son rugby ce vendredi soir. Trop maladroit. Incapable de concrétiser ses temps forts. Et surtout il a manqué de discipline face à des columérins qui ont joué crânement leur chance. Un manque de discipline symbolisé par le carton rouge distribué à Uwa Tawalo pour un coup de poing. L'ailier fidjien, pourtant auteur d'un doublé mais qui n'a pas su se maîtriser dans le deuxième acte. Un geste qui a coûté cher à son équipe.

Mathieu Hirigoyen Copier

Le BO perd une place au classement après cette défaite à domicile contre Colomiers. Biarritz désormais 9ème, doublé par Soyaux-Angoulême, vainqueur de l'Aviron (22 à 18). Lors des prochaines journées le BO ira à Aurillac et recevra Montauban pour la der à Aguilera.