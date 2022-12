Pro D2 : "la match nul, on aurait signé pour", les déclas de Biarritz après Grenoble

Entre le Biarritz Olympique et Grenoble , le choc de haut de tableau a tenu toutes ses promesses. De l'intensité, de l'engagement, du suspens, et une incapacité à se départager (13-13) , les deux équipes candidates aux phases finales de Pro D2 ont livré une bataille féroce pour la 13e journée de championnat. Cela fait désormais six matches que Biarritz n'a pas perdu contre Grenoble , quatre matches d'affilée sans défaite également en championnat. Les Biarrots gardent leur fauteuil de dauphin d'Oyonnax, deux points devant Agen, à deux matches de la fin de la phase aller.

Ils ont dit

Ilian Perraux, trois-quarts centre du BO : "la première période est bonne. Peut-être qu'on a un peu de regrets. En deuxième mi-temps, on est rentré dans un jeu où on a plutôt assuré les points qu'on avait d'avance, au lieu de jouer. On a manqué peut-être un peu d'ambition. On les a laissés nous mettre sous pression et nous, on n'a pas été capables de les mettre en danger. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un axe d'amélioration. Après, deux points ici contre une équipe qui joue bien et qu'on croisera peut-être en fin de saison, on aurait signé au début du match, donc on va s'en contenter. On ne perd pas et notre première mi temps est satisfaisante. Maintenant, on a un axe d'amélioration. Sur la deuxième mi temps, on avait le score, on n'a pas su le gérer comme il fallait. À mon avis, on a des choses à améliorer. Mais on est en milieu de saison, on a encore le temps. C'est déjà bien d'avoir pris des points ici.

Nos deux points seront positifs si jamais on a un résultat positif contre Angoulême. Sinon ce sera une déception. Il faut vite qu'on bascule sur un match qu'on sait difficile à domicile contre une équipe accrocheuse, avec notre terrain qui est un peu boueux en ce moment. On sait qu'on va avoir un match rude et si on veut valider notre match nul ici, il faudra faire un bon résultat à domicile."

Shaun Sowerby, entraîneur du BO : "On n'a pas marqué à la fin de la première mi temps. Deux fois, on est proche de la ligne. On aurait pu marquer et rentrer à la mi-temps avec une avance potentiellement de 20 à 6. Ça aurait pu casser l'espoir de Grenoble. Mais on ne l'a pas fait. Je pense que cette équipe de Grenoble a bien résisté, rentre à la mi-temps et se repose bien. Nous, en début de deuxième mi-temps, on n'a pas fait assez pour continuer cette pression et scorer. Je pense qu'au final, les deux équipes ont les mêmes regrets. Je pense que l'envie était là, des deux côtés. C'était offensif, positif. Il y a eu trop d'erreurs et du coup, ces erreurs, des deux côtés, ont fait qu'à la fin il manquait un peu de précision pour que ce soit vraiment un grand match.

C'était comme deux boxeurs qui s'échangeaient les coups, c'était très égal en intensité. C'est le match que j'ai trouvé le plus intense de la saison. Ça ressemblait à un match de phases finales avec un enjeu plus important que juste une phase aller.

On trouve une forme de constance. Il fallait un peu de temps pour arriver à cette forme de stabilité et de cohésion grâce au vécu collectif. On voit que l'équipe progression très bien. Les résultats aident aussi. Du coup, on vient à l'extérieur contre une équipe à notre niveau au classement, et on fait match nul. On peut encore travailler, mais on doit être content de ce résultat."

Prochain match pour Biarritz vendredi 9 décembre, à 19h30, contre Soyaux-Angoulême à Aguiléra.