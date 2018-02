Perpignan, France

Sans grande surprise, la réclamation de Montauban sera étudiée par la commission de discipline et des règlements de la LNR. Le club tarn-et-garonnais a porté réclamation après la victoire de l'USAP 22 à 20 à Sapiac. En cause ? Le troisième ligne Karl Chateau aurait dû quitter le terrain dix minutes après avoir remplacé Shahn Eru (sorti sur protocole commotion).

L'USAP n'a pas joué à un joueur de trop mais c'est un autre joueur (Romuald Seguy ou Pierre Lucas) qui aurait dû rentrer en jeu à la fin du protocole commotion comme l'impose le règement.

Cet examen de la réclamation n'est pas une grande suprise car il y a bel et bien eu une erreur en fin de match, et le club de Montauban a fait la démarche en temps et en heure.

Commission de discipline le mercredi 7 mars

La décision finale sera prise dans huit jours, le mercredi 7 mars. Les deux clubs sont convoqués par la commission de discipline de la LNR. Il faudra donc déterminer si cette non application de la règle a eu une incidence sur la fin du match.

Après revisionnage de la video, on peut se rendre compte que Karl Chateau est l'auteur de la faute qui a donné une pénalité (non convertie) à l'USM. L'Usap ne manquera certainement pas de mettre cet argument en avant. Sur l'essai de la victoire inscrit par Enzo Selponi, le troisième ligne usapiste ne touche pas le ballon.

Voilà une décision qui va finir d'agacer les supporters de l'USAP qui n'ont plus qu'à retenir leur souffle pendant huit jours. En cas de nouvelle décision défavorable au club catalan, des recours existent et rappelons que si jamais le match devait être rejoué il doit l'être avant la dernière journée de championnat.