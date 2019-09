Pro D2 : le Biarritz Olympique à Nevers pour "continuer à progresser"

Biarritz, France

Une victoire loin d’Aguiléra pour lancer la saison. Après un premier match perdu à Aurillac, et une victoire dans la douleur contre Vannes (18-11), le Biarritz Olympique se déplace à Nevers jeudi 5 octobre (coup d’envoi à 20h45).

Trouver des repères pour le BO

Des Rouge et blanc en quête de mieux dans le jeu. Le BO est une équipe toujours en construction, pénalisée par les trop nombreuses imprécisions, en attaque, tous ces ballons tombés, symboles d’un collectif en manque de repères. Ainsi que les erreurs en défense, notamment en début de match. Les deux premiers actes de la saison ont été compliqués à aborder pour les hommes de Nicolas Nadeau et Shaun Sowerby.

Les Basques se sont fait peur mais ont assuré l’essentiel : une première victoire cette saison, qui plus est dans son antre d’Aguiléra. Avec cinq points, les Basques sont en milieu de tableau, à égalité au classement avec Aix, Carcassonne et Grenoble. Il va leur falloir élever leur niveau de jeu pour avoir une chance d’aller gagner au Pré Fleuri, en match avancé de la 3e journée de Pro D2.

À LIRE AUSSI - 9 changement dans le XV de départ biarrot pour Nevers

Nevers au pied du mur

Ça va mal dans la Nièvre. L’Uson, barragiste la saison dernière, a perdu les deux premières rencontres de la saison. D’abord, contre Soyaux-Agoulême, puis à Angoulême, où les Bourguignons se sont fait écraser (54-16). Déjà neuf essais encaissés, un seul inscrit et de nombreux doutes dans un effectif qui a peu changé par rapport à la saison dernière. La situation inquiète, d’autant que Nevers est sur la continuité de l’exercice 2018-2019.

Sur la phase retour, l’Uson a réalisé un parcours de relégable, et sur les 16 derniers matches joués (en comptant ceux amicaux), 13 ont été perdus. Xavier Paméja, le manager, a haussé le ton. Il pointe "un manque d’investissement de son groupe et une préparation catastrophique", avec une vingtaine de joueurs blessés. La victoire est obligatoire, explique Paméja, peu importe la manière.

▶▶ Nevers - BO, à suivre sur France Bleu Pays basque dès 20 h 15

Les déclas d’avant-match

Matthew Clarkin : « Il nous faut du temps pour mettre en place notre jeu, tout le monde se cherche. L'objectif, c'est de continuer notre progression, tranquillement, de s'améliorer à chaque sortie, se trouver collectivement. On veut faire mieux que ce qu'on a produit sur le match contre Vannes. On a rendu trop de ballons à l'équipe adverse. Soit par des mauvais choix, soit par des petites fautes de main [...] L'objectif, c'est le top 6 et si on trouve notre jeu, ce sera l'idéal et positif pour nous. »

Ilian Perraux : « Qu'ils aient perdu leurs deux premiers matches, c'est ce qui rend cette équipe aussi dangereuse. C'est une équipe vexée qui va donc avoir à cœur de réagir, de faire un gros match devant leur public. D'autant que c'est une équipe très solide, très forte devant, avec des trois-quarts rapides. Il faudra qu'on réponde présent, qu'on arrive à trouver la clé pour les contrer. On veut faire quelque chose de bien, construire quelque chose ensemble, même loin d'Aguiléra. Et ça passera par une grosse défense. »

Dave O’Callaghan : « C'est une équipe avec des avants très physique. Ils ont des trois-quarts qui vont très vite et qui sont très dangereux. Mais pour nous, c'est important qu'on commence bien le match, qu'on soit sérieux en défense, qu'on reste concentré et patient pour scorer. Il y a beaucoup de changements dans le club, de nouveaux joueurs et dans le staff [...] cela prend du temps, pour se trouver sur le terrain. Cela va être difficile, à l'extérieur, mais nous sommes prêts. »

La deuxième journée de Pro D2