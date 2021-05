Pro D2 : le Biarritz Olympique assure son barrage à domicile avec sa victoire à Soyaux-Angoulême (31-15)

L'essentiel est fait pour le BO. Sur la pelouse de Chanzy, Biarritz s'est largement imposé face à Soyaux-Angoulême (15-31) grâce à quatre essais signés Couilloud (4e), Lonca (21e, 36e) et Peyresblanques (38e). Le SA XV, poussé à la faute par les joueurs du duo Nadau/Sowerby, n'a jamais été en capacité de refaire son retard. Le carton jaune de Sikeli Nabou (35e) a même été payé cash par les joueurs de Vincent Etcheto, vite été dépassés. Le second acte a été maîtrisé par les Rouge et blanc qui rentrent logiquement avec la victoire.

Parmi les satisfactions notamment, les retours de joueurs expérimentés : Speight, Olmstead. Une victoire bonifiée qui permet au BO de s'assurer la troisième place de Pro D2, avec 86 points, et ainsi être certain d'accueillir le barrage du championnat à domicile à Aguiléra, contre le sixième (Grenoble). Les barrages se disputeront les vendredi 21 et samedi 22 mai à 20h45. De son côté, Soyaux-Angoulême est officiellement relégué en Nationale.

Le classement de Pro D2 ICI.