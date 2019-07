Pro D2 : Le Biarritz Olympique attaque sa saison en décalé

Bayonne, France

Ils trépignaient d'impatience. Joueurs, dirigeants et bien sûr les supporters du Biarritz Olympique sont enfin fixés sur les dates et horaires des 4 premiers matchs de Pro D2. Preuve que le BO a gardé son aura médiatique et que ses ambitions sont prises au sérieux, le club rouge et blanc voit 3 de ses rencontres programmées en ouverture ou en clôture de ces 4 premières journées et la 4e en décalé le vendredi.

Le BO attaque sa saison le dimanche

Pour débuter le championnat, les Biarrots qui se déplacent à Aurillac sont programmés en clôture de la première journée, le dimanche 25 août à 14h25. Ils recevront ensuite Vannes, le demi-finaliste surprise de la saison passée, le vendredi 30 août à 18h50. Un horaire inhabituel pour le match décalé du vendredi (les autres rencontres débutent à 18h20) en raison du match de préparation pour la Coupe du Monde du XV de France contre l'Italie (21h10)

La réception d'Oyonnax un dimanche

Le BO jouera deux autres matchs phares lors des 2 journées suivantes face à des concurrents directs pour la qualification. Les rouges et blancs iront d'abord à Nevers le jeudi 5 septembre (20h45), avant de recevoir Oyonnax, autre demi-finaliste de la saison passée (battu par Bayonne), le dimanche 15 septembre à 14h15.

=> La saison du Biarritz Olympique en Pro D2 est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque