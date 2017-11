Pro D2 : le Biarritz Olympique déroule face à Narbonne (41-18)

Le Biarritz Olympique n'a pas râté sa reprise lors de la 13e journée de Pro D2. Le BO s'est largement imposé face à Narbonne, actuel relégable, en empochant le bonus offensif (41-18). Mais les Biarrots, loin d'être parfaits, ont failli laisser échapper les 5 points. Un avertissement sans frais.

Lors de la 13e journée de Pro D2, face à une équipe de Narbonne relégable, le BO a tenu son rang de qualifiable en s'imposant largement avec le bonus offensif à la clé (41-18). Comptablement, les Biarrots ne pouvaient pas mieux attaquer ce nouveau bloc, après la deuxième mini-trêve de la saison. Cinq points qui leur permettent de s'installer confortablement dans le Top 6 (4e provisoirement) avec une avance confortable sur le 1er non qualifiable (+ 8 points).

Au niveau du jeu, en revanche, le BO n'a pas encore atteint la plénitude. Pas grand chose à redire de la première mi-temps (24-3), si ce n'est les récupérations des coups d'envois calamiteuses et une touche encore une fois sur courant alternatif. Mais dans l'ensemble le BO a dominé et maîtrisé ce premier acte, où le travail de puissance, de défense et de récupération, en particulier des avants, a permis aux trois-quarts de mettre leur talent en exergue dans la foulée d'un Kylan Hamdaoui virtuose, dont les courses chaloupées et les passes lumineuses ont écoeuré la défense audoise.

Un avertissement en seconde période

En revanche, les Biarrots ont passé la seconde période sur courant alternatif. Retour des vestiaires râté, trous d'air à l'heure de jeu, et voilà comment Biarritz qui semblait maître de son sujet, s'est fait peur en voyant le bonus s'envoler entre les bras de Narbonnais accrocheurs. Les visiteurs ont profité de la baisse de régime du BO, de quelques erreurs et d'un manque de maîtrise dans ses temps faible, pour faire passer un grand frisson dans les tribune d'Aguiléra. Mais une nouvelle les Biarrots ont fait preuve de caractère pour aller chercher l'essai du cinquième point à l'ultime seconde derrière une mêlée outrageusement dominatrice.

Cette seconde période non aboutie ne restera donc qu'un avertissement sans frais. Mais le BO sait qu'il lui faudra être autrement plus appliqué, et cette fois sur 80 minutes, face à Perpignan, son prochain adversaire, toujours à domicile. Le demi-de-mêlée Maxime Lucu et ses coéquipiers savent que les catalans, 3e au classement, pourraient être la première équipe à véritablement les repousser dans leurs retranchements à domicile.

