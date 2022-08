Pro D2 : les licences sont débloquées, le Biarritz Olympique pourra jouer son match d'ouverture contre Oyonnax

Cela paraissait inéluctable, au regard de la situation et des enjeux. Finalement, la rencontre entre le Biarritz Olympique et Oyonnax prévu ce jeudi (21h), qui doit ouvrir le championnat de Pro D2, aura bel et bien lieu. Un temps, une épée de Damoclès pesait au-dessus de ce match. Et pour cause : la Fédération Française de Rugby réclame 115.000 euros au BO Rugby Association. Une somme que la structure présidée par David Couzinet se refuse de verser, estimant que la SASP, le secteur pro, géré par Jean-Baptiste Aldigé, lui doit 316.000 euros d'arriérés depuis 2019*.

Devant la menace, la FFR a décidé d'agir et va délivrer les licences au BOPB, "à titre exceptionnel". Une information du Figaro que France Bleu Pays Basque est en mesure de vous confirmer. L'officialisation sera faite ce mardi 23 août. Mais, Fédé comme Ligue Nationale du Rugby demandent aux deux secteurs du rugby biarrot de se retrouver en septembre afin de régler les problèmes une fois pour toutes.

Encore faudrait-il que les deux parties soient prêtes à se mettre autour de la table. Et pour Jean-Baptiste Aldigé, l'assemblée générale organisée le 19 juillet dernier (la troisième depuis avril), qui a désigné Guillaume Raoulx président du BOR (Biarritz Olympique Rugby) entérine de fait l'éviction de David Couzinet et des autres Galactiques (Yachvili, Thion, Harinordoquy) à la tête de l'amateur. Un acte apporté en préfecture et qui atteste que pour les dossiers de l'État, Guillaume Raoulx est président, tandis que pour la justice, c’est l'ancien deuxième ligne. Jean-Baptiste Aldigé a donc écrit à Guillaume Raoulx pour lui indiquer qu'il était prêt à le rencontrer afin de "soldes les fantômes du passé".

Ce dernier qui, se revendique toujours président de l'association. La justice avait été saisie pour protester contre la tenue et le résultat de ces assemblées générales. La première décision sera rendue ce jeudi 25 août, jour du match contre Oyonnax, concernant la toute première AG, du 4 avril dernier. Mais elle ne sera que le début d'un long marathon judiciaire, qui se compte en mois.

*Ce que la SASP réfute, arguant du fait que certaines dépenses de l'Association ne sont pas couvertes par la convention qui lie les deux entités, à l'image d'un don de 25.000 euros en dotation d'équipements aux Fidji. Ou encore, l'utilisation de la subvention exceptionnelle de 350.000 euros votée en octobre par la mairie à destination du centre de formation afin de payer des frais d'avocats et de justice.