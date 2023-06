Pro D2 : le Biarritz Olympique va affronter Montauban en match amical

L'an dernier, le Biarritz Olympique s'était imposé à l'aller et au retour contre Montauban.

Alors que l'incertitude plane toujours au Biarritz Olympique , et que Romain Détré n'a toujours pas signé pour acheter le club à la famille Gave, la pré-saison s'organise pour ce qui est du domaine sportif. Ainsi, le BO va disputer un premier match amical contre Montauban. Une rencontre qui se fera dans les Landes, à Hagetmau, et officialisée par le club Tarn-et-Garonnais sur ses réseaux sociaux. Le coup d'envoi sera donné à 19h.

Quel effectif ?

La saison dernière, Montauban est la seule équipe, avec Massy, à avoir perdu ses deux rencontres face au Biarritz Olympique. Longtemps menacés par la relégation, et après avoir licencié leur entraîneur David Gérard, les Montalbanais se sont sauvés dans les dernières journées, aux dépends de Carcassonne.

Se pose désormais la question de l'équipe que pourrait aligner le BOPB pour ce match amical, et plus largement, cette saison. Pour l'instant, le club n'a annoncé les prolongations que de certains joueurs comme François Verganud, Léo Carella ou encore Temo Matiu. À l'inverse, les départs sont nombreux, à commencer par Baptiste Erdocio et Auguste Cadot , qui ont pris la direction de Montpellier.