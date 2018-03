Bayonne, France

L'avenir de l'Aviron Bayonnais paraissait déjà bien obscur, il s'est encore assombri samedi soir. Dans un communiqué commun, les 4 associations de supporters (Socios, Peña Baiona, LGA, BOC), réunies dans la crise, dénoncent le jeu de dupe des actionnaires majoritaires du club, réunis au sein du groupe AB Lagunak qui, selon elles, a pour ambition, comme en 2015, de mener à terme son projet de fusion avec le Biarritz Olympique. Ces associations de supporters ont donc décidé de pousser un autre projet, celui de Richard Dourthe.

Communiqué des associations de supporters de l'Aviron Bayonnais du samedi 17 mars

Communiqué des supporters de l'Aviron Bayonnais (suite)

Décidément la fusion est omniprésente, obsessionnelle, à Bayonne, contrairement à la stabilité et la clareté. Car il est bien difficile de s'y retrouver dans l'imbroglio avironard. Il y a quelques jours encore, on parlait de Richard Dourthe comme le futur président du directoire de l'Aviron. Autrement dit celui qui dirige au quotidien. L'ancien joueur et manageur bayonnais s'était vu proposé le poste en même temps que la mission de plancher sur un projet de réorganisation administrative, financière et sportive, par les hommes mandés par AB Lagunak.

La réunion décisive du 13 mars

Les actionnaires majoritaires n'ont en effet pas apprécié d'être mis à l'écart par le duo de présidents Francis Salagoïty (conseil de surveillance) et Christian Devèze (directoire) dans le projet d'union avec Biarritz qu'ils ont mené en catimini et qui a finalement été révélé au grand jour mi-janvier par nos confrères de France 3. Ils ont donc décidé de reprendre le pouvoir et d'écarter, en "douceur" pour ne pas reproduire le schéma biarrot, les deux dirigeants.

Le plan était donc de confier à Richard Dourthe la présidence du directoire, tandis que Pierre-Olivier Thoumieux, président du groupe Lagrange, vice-président d'AB Lagunak et actionnaire de longue date de l'Aviron, devait prendre celle du conseil de surveillance. Mais une réunion secrète, mardi 13 mars au soir, entre une dizaine de membres d'AB Lagunak et Francis Salagoïty dans le Petit-Bayonne a apparemment changé la done.

Le projet Dourthe adoubé par les associations de supporters

On ne sait quasiment rien sur ce qui s'est dit et noué dans la discrète peña de la rue Pontrique. Seulement que le président du conseil de surveillance a accepté de convoquer l'instance dimanche 25 mars prochain. Il lui sera demander de démissionner et de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires dans un délai minimum légal de 15 jours. Cette AGE élira un nouveau conseil de surveillance où AB Lagunak - qui détient avec ses 22 membres plus de 60% du capital du club - sera logiquement majoritaire. Quant à Richard Dourthe, son nom a disparu du projet, sans que l'intéressé ne soit officiellement prévenu.

Richard Dourthe acclamé par les supporters bayonnais à Jean-Dauger, pour la fin de sa carrière © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

Sur leurs gardes, les associations de supporters ont eu vent de la situation. Elles ont aussitôt demandé à rencontré l'ancien trois-quart centre international. Le rendez-vous a eu lieu vendredi. Le Dacquois installé à Bayonne leur a exposé les grandes lignes de son projet. Selon les associations celui-ci consiste à pérenniser le club en le réorganisant administrativement et sportivement et en assainissant ses finances, grevées par une masse salariale excessive pour la Pro D2 en raison de certains salaires mirobolants à ce niveau. L'idée serait également de revaloriser la dimension populaire de l'Aviron et travailler sur son identité territoriale.

AB Lagunak accusé de vouloir poursuivre la fusion

Un projet d'une douzaine de pages dont les associations reconnaissent toutefois ne pas avoir connaissance dans le détail. Mais elles se disent séduites car il est centré sur l'Aviron Bayonnais seul. Elles accusent au contraire AB Lagunak d'avoir toujours, comme en 2015, des "velléités de fusion avec nos voisins Biarrots" et de vouloir prendre les "pleins pouvoirs" et "évincer du Conseil de Surveillance le représentant des associations de supporters."

à lire Aviron Bayonnais : Manu Mérin a présenté aux actionnaires le projet de fusion avec le Biarritz Olympique

AB Lagunak n'a pas évoqué le terme "tabou" de fusion dans son projet. Son président (Bruno Lafontaine) et son vice-président (Pierre-Olivier Thoumieux) ont refusé jusqu'à présent de répondre à nos questions, tout comme Richard Dourthe qui reste injoignable. Seul projet évoqué par des membres proches du dossier celui désigné par le nom de code "Jean-Dauger Etxea" qui consiste à regrouper au stade toutes les composantes du club.

Le projet "Jean-Dauger Etxea"

Il s'agit en réalité d'un vieux projet, lancé en 2013 et rangé au grenier depuis. L'idée est de construire un bâtiment où seraient regroupés les services administratifs et commerciaux, le centre de formation et qui abriterait un club-house. Un projet qui peut se concrétiser rapidement puisque par une délibération en mai 2013, la municipalité a voté la constructibilité du site de 3100m2, situé à l'emplacement de l'actuel parking du stade, le long de la rue Montalibet.

Délibération du conseil municipal

délibération du conseil municipal de bayonne du 30 mai 2013 page 2

Détenant la majorité du capital, AB Lagunak est en position de force pour imposer ses vues et prendre le pouvoir institutionnel. Mais le projet "Dourthe/supporters" n'a peut être pas dit son dernier mot. Selon nos informations, Richard Dourthe serait rentré en contact en fin de semaine avec le représentant d'un pool d'entreprises nationales d'envergure prêt à investir dans l'Aviron. Ce pool tente d'approcher le club depuis le mois d'octobre, en vain pour le moment.

AB Lagunak en position de force, mais...

L'ancien joueur international est par ailleurs en affaire avec plusieurs grosses entreprises. Il a notamment servi d'intermédiaire au groupe Nicollin, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets, qui s'intéresse de prêt au marché de la nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque. Il a enfin la faveur des supporters.

Or les associations ont bien l'intention, comme en 2015 lors de l'épisode de la fusion AB-BO de l'"ère Mérin / Blanco", de peser et influer dans l'avenir de leur club. Elles veulent mobiliser leurs membres et user de leur influence pour tenter de convaincre la mairie de Bayonne, dont le rôle a toujours été déterminant au sein de l'Aviron. Elles espèrent également rallier nombre de petits actionnaires et partenaires. Et elles comptent, in fine, sur les dissenssions au sein d'AB Lagunak pour "retourner" quelques un de ses membres.

L'inquiétante inertie dans la construction du groupe sportif

Mais pendant ces manoeuvres frénétiques en coulisses, le dossier sportif lui est inerte. Un seul recrutement à ce jour pour l'an prochain alors que le marché des transferts est déjà très entamé et que le choix parmi les joueurs disponibles se tarit. Quant aux 21 joueurs en fin de contrat à Bayonne ils n'ont, pour la très grande majorité d'entre eux, aucune nouvelle de leurs dirigeants. Le ras-le-bol s'est installé dans le groupe ce qui explique en partie qu'il ait lâché dans le sprint pour la qualification ces dernières semaines. L'expérimenté arrière Martin Bustos-Moyano, qui lui est encore sous contrat, est monté au créneau jeudi, au soir de la défaite contre Angoulême. Dans la foulée, ses coéquipiers que nous avons joints ont salué ses propos.

Tous espèrent un dénouement rapide, ce qui n'est pas gagné, et des décisions urgentes sur la situation des joueurs en fin de contrat. Certains pourrait en effet finir par se lasser et signer ailleurs. Mais la marge de manoeuvre des actuels dirigeants, dont les jours sont comptés, est quasi nulle. Les caisses sont vides. On annonce des pertes proches de 800.000€ pour l'exercice en cours, et la masse salariale est grevée par certains salaires de joueurs, pas forcément en fin de contrat, dignes du Top 14. Une situation dont hériteront les prochains hommes forts, quels qu'ils soient.