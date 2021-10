Pro D2 : le champion olympique fidjien Maqala rejoint finalement bien l'Aviron Bayonnais

Après avoir déclaré ne pas vouloir honorer son contrat signé cet été, Sireli Maqala, star montante du rugby à 7 et champion olympique à Tokyo avec les Fidji, va finalement bien rejoindre l'Aviron Bayonnais. Le club l'annonce ce mardi 26 octobre.

La nouvelle avait été annoncé par un journal fidjien à la mi-août : le champion olympique Sireli Maqala ne voulait pas rejoindre l'Aviron Bayonnais, club avec lequel il avait pourtant signé un contrat de deux ans le mois précédent. Ce mardi 26 octobre, Bayonne annonce officiellement son arrivée.

Un revirement

L'annonce officielle met fin aux rumeurs, nées d'un interview au Fiji Times où il déclarait avoir "refusé l'offre pour (se) concentrer sur l'équipe des Fidji" après avoir reçu des conseils de sa Fédération. "Je préfère jouer pour la fierté que pour l'argent", avait-il ensuite dit à Sunsports.

L'arrière polyvalent de 21 ans a pris l'avion depuis Nadi aux Fidji ce mardi et est attendu jeudi à Dublin où un visa de travail lui sera délivré, précise son nouveau club. Il doit rejoindre Bayonne le 2 novembre et sera officiellement présenté au public de Jean-Dauger lors du choc contre Mont-de-Marsan trois jours plus tard.