Pro D2 : le "défi ambitieux" de Biarritz et Dave O'Callaghan à Grenoble

Biarritz veut déplacer une montagne. Ce vendredi 2 décembre dans l'Isère, le Biarritz Olympique veut poursuivre sur sa lancée de trois victoires consécutives , pour conforter sa place de dauphin d'Oyonnax, qui n' a perdu que deux fois cette saison . Un choc pour conclure la 13e journée de Pro D2 et envoyer un message à la concurrence. Taulier du paquet d'avant, l'Irlandais Dave O'Callaghan sera une nouvelle fois de la partie. Avant un déplacement qui pourrait déjà valider ce dernier bloc de 2022 en cas de succès, il revient sur les ambitions de Biarritz à trois matches de la fin de la phase aller.

ⓘ Publicité

Vous restez sur trois victoires de rang. Avec quelle ambition vous déplacez-vous à Grenoble ?

Avec beaucoup d'ambition. On a très bien commencé ce bloc avec deux victoires, plus celle d'Aurillac à la fin du dernier. On progresse chaque semaine et on va aller là-bas pour chercher une victoire. Ça va être un bon défi, c'est sûr.

Avec ces trois victoires, la machine biarrote est lancée ?

Oui, c'est ce qu'on recherchait. Enchaîner les victoires, ça nous permet d' avoir de la constance , ce qui nous manquait jusqu'à présent. C'est très important pour notre saison et cette période-là, juste avant de Noël, avec ce bloc de cinq matches. Il faut essayer de gagner les cinq bien sûr, mais j'insiste sur la progression qu'on doit avoir jusqu'aux fêtes, et conserver après.

À Grenoble ce vendredi, le but est de conforter votre deuxième place ?

Oui, bien sûr. Mais globalement, le but c'est surtout de progresser toutes les semaines, et rencontrer les grosses équipes comme Grenoble aide beaucoup. Si vous voulez aller plus haut, il faut gagner. C'est toujours des bons matches contre Grenoble, et puis il y a un peu d'histoire entre les deux équipes.

Vous pensez à ce barrage remporté l'année de la montée en Top 14 (41-14) ?

Oui, ça partie des bons souvenirs. C'est souvent de beaux matches contre eux, parce que Grenoble nous ressemble beaucoup, ils sont capables de jouer au ballon, mais gèrent aussi très bien l'occupation. En défense, c'est très propre, très fort. Je pense même que la clé du match se jouera là.

En parlant de souvenirs, vous allez retrouver Nicolas Nadaut, qui vous entraînait l'année de la montée...

Oui, mais pour autant, ça ne change pas notre préparation. On a de bons souvenirs avec Nico, après le match on ira probablement boire une bière ensemble, mais pour l'instant, on préfère rester concentré sur le match et sur l'adversaire. Et ensuite on pourra se voir et parler de nos souvenirs communs.

Vous jouez tour à tour deuxième ou troisième ligne. Comme Guy Millar qui joue pilier droit ou gauche, est ce que la polyvalence c'est le maître-mot du BO cette saison ?

Oui c'est clair. Il y a aussi Johnny Dyer, Josh Tyrell et Charlie Francoz qui sont dans le même cas que moi. C'est important, parce que ça nous permet d'adapter notre style de jeu, en fonction des qualités de l'adversaire, de s'il joue vite ou de s'il a un profil plus costaud. C'est important d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, on a beaucoup d eprofils comme ça dans l'équipe.

C'est difficile d'alterner les postes ?

Moi je trouve que non, pas forcément. Quand je suis deuxième ligne, je vais juste moins sur les extérieurs. Le boulot est un peu différent qu'en troisième ligne, il y a plus de travail en conquête, mais à part de ça, j'essaie de jouer comme j'aime le faire.

La compo du BO pour Grenoble :