Pro D2 : "Le but était de gagner, on ne dépend plus de nous", les réactions de Bayonne après Carcassonne

Mauvaise opération pour Bayonne qui s'est incliné jeudi soir 33-28 à Carcassonne. Une défaite qui laisse le champ libre à Oyonnax pour reprendre la deuxième place. Bayonne n'a plus son destin entre ses mains.