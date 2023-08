Pro D2 : Le FC Grenoble veut assigner en justice la Ligue et son autorité de contrôle des budgets

Le bras de fer entre la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et le FCG n'est pas prêt d'être terminé. Le président du club de rugby grenoblois, Patrick Goffi, compte assigner la LNR et son instance de contrôle financier, en justice. Le dirigeant a d'ores et déjà demandé à son avocat de déposer la procédure avant la fin de cette semaine. Le FCG a déjà contesté auprès du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) le retrait de six points, décidé après les problèmes financiers traversés cet été.

ⓘ Publicité

Après ses problèmes estivaux, le FCG veut vérifier si l'instance financière de la Ligue a été équitable

Après frôlé la relégation en Nationale , le FCG n'est pas vraiment calmé, en particulier auprès de l'instance de contrôle financier de la LNR. La direction du club espère qu'avec cette assignation, elle obtiendrait la nomination d'un expert judiciaire. Objectif de la manœuvre : vérifier que l'instance qui a remplacé la DNACG fonctionne bien de manière équitable, savoir s'il n'y a pas deux poids deux mesures en fonction des clubs. Car le président du FCG estime que cette instance a un pouvoir discrétionnaire trop important.

En fonction du résultat de cette procédure, le club isérois pourrait demander réparation devant la justice. Car en plus des 6 points retirés au classement le FCG a vu la Ligue bloquer la licence de son ouvreur Bautista Ezcurra, bloquée aussi l'arrivée d'un joueur supplémentaire.

Sur le plan sportif, le FCG est dernier de Pro D2 et compte -2 points, après la victoire inaugurale face à Mont-de-Marsan (30-25) puis la défaite, ce vendredi, sur la pelouse de Colomiers (27-19) .