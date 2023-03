Pro D2 : le FCG doit retrouver ses vertus défensives à Massy

Après trois mois d'invincibilité, le FCG est rentré dans le rang avec deux défaites de suite. L'une à l'extérieur sur la pelouse d'Angoulême, et l'autre à domicile face à l'incontestable leader du championnat, Oyonnax. Il n'y a rien d'infâmant ni d'inquiétant là dedans, si ce n'est un point commun un peu tracassant dans ses deux défaites, l'indiscipline dont ont fait preuve les Grenoblois.

Quatre jaunes et deux rouges sur les deux derniers matchs

Alors qu'ils tournaient à une dizaine de pénalités concédées par matchs depuis plusieurs mois, les joueurs du FCG ont commis 12 puis 15 fautes sur les deux derniers matchs, le tout assorti d'une pluie de cartons : deux jaunes et un rouge à chaque match. À Angoulême comme contre Oyonnax c'est à 13 contre 15 que le FCG a perdu pied, et le match. Alors ce vendredi sur la pelouse de la lanterne rouge, la feuille de route de hommes de Fabien Gengenbacher sera simple, ne pas faire trop de fautes : "c'est lié parfois à un manque de maitrise, parfois à de la fatigue, mais c'est surtout de la responsabilisation individuelle. Il faut baisser le curseur pour qu'on ne donne pas la possibilité aux équipes adverses de marquer trop facilement. On sait le faire, à nous de le retrouver".

Grenoble qui voit aussi se profiler la fin de son long tunnel. Obligés de jouer 11 matchs de suite après le report de leur rencontre à Aurillac en janvier, les Grenoblois en sont au 8ème avant le déplacement à Massy.