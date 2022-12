Pro D2 : le FCG fait appel des ses trois points de retrait au classement

Un peu plus de deux semaines après avoir été sanctionné par la formation régulation du conseil de discipline de la LNR (ex-DNACG), le FCG a annoncé dans un communiqué ce vendredi faire appel de cette décision. Le délai d'appel, 7 jours, est respecté car le club grenoblois n'a reçu la notification officielle de sa sanction que vendredi dernier, le 2 décembre.

"On est plutôt dans une incompréhension administrative que dans une difficulté majeure"

6e de Pro D2, 3e si on lui "rajoute" les trois points retirés, Grenoble espère donc alléger sa sanction, et veut surtout renouer le dialogue avec les instances de contrôle.

"On est plutôt dans une incompréhension administrative que dans une difficulté majeure" explique à France Bleu Isère le président du FCG, Nicolas Cuynat, qui avait déjà rencontré les joueurs il y à quelques jours pour les rassurer. "On avait un écart de point de vue sur l'analyse des chiffres, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Au delà de se défendre c'est de renouer la communication et de se mettre dans un axe d'échange constructif ."

La décision d'appel ne devrait pas être rendue avant le début de l'année prochaine. D'ici là Grenoble jouera à Mont de Marsan ce vendredi, avant de terminer son année 2022 au Stade des Alpes contre Massy.