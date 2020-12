Pro D2 : Le FCG "pas loin de finaliser" son futur manager selon son président Nicolas Cuynat

Depuis qu’il a pris la présidence du FCG il y a un an, Nicolas Cuynat n’a pas eu beaucoup de répit, notamment à cause de la crise du coronavirus. Alors que son club est passé à côté de son début de saison en Pro D2 (Grenoble est 10ème avant le début de la 12ème journée), le président grenoblois fait le point sur plusieurs sujets.

Le début de saison raté et les ambitions

« Je ne peux pas être en colère, car je sais que les gars et le staff travaillent, en revanche oui il y a de la déception. On ne peut pas nier qu’on a raté le début de saison, mais pour autant il reste assez de matchs pour que l’équipe se redresse, assez de matchs pour aller chercher les phases finales, donc pour l’instant les ambitions ne sont pas remises en question ».

Le départ en fin de saison de Stéphane Glas et son remplacement par un manager porté sur la formation

« Encore une fois on a confiance dans le staff en place pour faire quelque chose cette année. Pour l’avenir, on cherche un profil qui saura accompagner le projet du club. On est serein, on est pas loin de finaliser, on devrait revenir vers vous dans un délai raisonnable »

Le possible retour des spectateurs dans les stades après le 15 décembre

« Pour l’équipe, pour nos supporters, nos partenaires, et le territoire je l’espère, pour vivre enfin des matchs comme il se doit avec de l’ambiance et un public. Au niveau économique on souffre, et cette étape là nous permettrait de basculer à nouveau dans une dynamique commerciale et économique, c’est la survie du rugby et du championnat qui est en jeu, donc vivement que ça reprenne ».