Pro D2 : le FCG peut (déjà) compter sur ses recrues

Finaliste de Pro D2 la saison passée, Grenoble a peu recruté cet été, mais a ciblé des besoins particuliers notamment à la charnière et en deuxième ligne. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ces joueurs se montrent sous leurs nouvelles couleurs. Ainsi, contre Mont-de-Marsan, vendredi dernier, les recrues ont activement participé à la révolte grenobloise en deuxième mi-temps, avec notamment une inspiration de l'ouvreur Sam Davies, qui a abouti quelques temps de jeu plus tard à l'essai de Brandon Nansen.

"Dans le jeu au pied, il nous apporte des éléments qui font que l'on met plus l'adversaire sous pression que ce que l'on faisait la saison dernière", soulignait après le match l'entraîneur des trois quarts Nicolas Nadau, pas mécontent de pouvoir compter sur le Gallois dans son effectif. "C'est un international. On va pas se mentir c'est un mec qui est au-dessus du lot."

"L'impression d'avoir déjà passé quelques mois ici"

Porté la saison passée par une très forte cohésion d'équipe, le FCG a aussi su bien intégrer ses recrues. "Au bout de quelques jours, j'avais l'impression d'avoir déjà passé quelques mois ici. Des joueurs m'ont envoyé des messages pour m'aider à déménager alors que je n'avais même pas emménager", explique Geoffrey Cros, l'un des nouveaux qui veut "se mettre au diapason, comme toutes les recrues, et faire ce que l'on peut pour aider l'équipe."

Sur le premier match, le coup de main a été apprécié. Grenoble espère que cela se reproduira vendredi à Colomiers, où cinq recrues débuteront la rencontre.