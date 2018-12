Pro D2 : Le leader bayonnais mis à l'épreuve à Aix

Auréolé de son titre honorifique de champion d'automne, l'Aviron Bayonnais étrenne sa position de leader à Aix-en-Provence ce vendredi 21 décembre pour la 16e journée de Pro D2, la première de la phase retour. Les Basques s'attendent à une réception musclée et compliquée en terre provençale.

L'Aviron Bayonnais, qui s'était imposé à l'aller (34-19), s'attend à un match rude et compliqué à Aix-en-Provence

UgSoixante quatre mois que Bayonne n'avait plus connu pareil honneur. Soit cinq ans et quatre mois. La dernière fois que l'Aviron s'est retrouvé en tête d'un championnat, c'était le 17 août 2013, à l'issue de la première journée de Top 14 et une victoire bonifiée contre Oyonnax (39-11)

"Ne pas se croire au-dessus de tout le monde"

Cinq ans après, et une nouvelle victoire à 5 points (45-10) face à Aurillac, les ciels et blancs se retrouvent à la première place de la Pro D2, auréolé du titre honorifique de champion d'automne. Forcément ça compte. Mais dans le discours au moins, les Bayonnais tiennent à relativiser à l'image du talonneur Maxime Delonca : "On est à mi-parcours, la saison est encore longue." Son coéquipier Julien Jané renchérit : "elle est importante surtout à la fin du championnat, aujourd'hui c'est anecdotique."

Pas question de mettre la charrue avant le pack, alors que Bayonne s'apprête à terminer l'année 2019 loin de son antre de Jean-Dauger à Aix-en-Provence ce vendredi 21 décembre lors de la 16e journée de Pro D2. "On sait d'où on vient" explique Maxime Delonca qui ajoute que la position de leader et l'enchainement de succès (6 lors des 7 derniers matchs) "apporte de la confiance, mais on ne se croit pas au-dessus de tout le monde".

"Pas à l'abir d'une grosse claque"

"Cette confiance ne va pas nous faire basculer dans la suffisance parce qu'on est pas à l'abri d'une grosse claque", prévient Yannick Bru qui "s'attend à un gros combat" et à être dignement reçus avec ce statut de leader par Provence Rugby, un "adversaire particulièrement physique". Ce n'est pas pour déplaire au patron ciel et blanc qui y voit un très bon test pour son équipe. "Le match va être riche d'enseignement pour nous. Le comportement de l'équipe va être intéressant à observer".

Pour le manager de l'Aviron, le plus important n'est pas tant le résultat de son équipe qui a déjà atteint son objectif comptable sur ce bloc de 4 matchs (13 points), mais bien sa maturité, "comment elle va digérer ce statut ponctuel d'équipe du haut de classement". Quant à la première place provisoire, vouloir la conserver à tout prix "se serait se tromper de cible".

Mais en être toujours affublé avant les Fêtes serait tout de même un joli cadeau et l'assurance de passer des soirées détendues. Avant cela il va falloir se fader les santons provençaux qui se ferait bien le leader en guise de dinde farcie. "On est pas en vacances, confirme Maxime Delonca, il nous reste encore un gros match. Après on pourra passer Noël en famille tranquillement".

Les Compositions

Pour ce match sans la pression du résultat, et dans la logique qui est la sienne de faire "tourner" et d'entretenir une saine concurrence au sein du groupe, Yannick Bru a décidé de relancer plusieurs joueurs en manque de temps de jeu ces dernières semaines. C'est notamment le cas de l'ouvreur Willie Du Plessis et de l'ailier Julien Jané, tous deux titulaires.

Remplaçant, l'inusable Aretz Iguiniz devrait disputer un 61e match d'affilée de son équipe ! A l'inverse, le pilier droit Toma Taufa, titulaire sans discontinuer depuis 2 mois (7 matchs), ne sera pas sur la feuille de match pour la première fois depuis le 6 septembre

AVIRON BAYONNAIS

Ugo Boniface Maxime Delonca Luc Mousset Guillaume Ducat Abdellatif Boutaty Armandt Koster Antoine Battut (cap) Filimo Taofifenua Emmanuel Saubusse Willie Du Plessis Julien Jané Romain Barthélémy Peyo Muscarditz Sean Robinson Martin Bustos Moyano

Remplaçants : 16. Torsten Van Jaarsveld, 17. Aretz Iguiniz, 18. Evrard Oulai, 19. PJ Van Lill, 20. Guillaume Rouet, 21. Tristan Tedder, 22. Maxime Marty, 23. Kyle White

PROVENCE RUGBY

Oleg Ishchenko Talemaitoga Tuapati Jesus Moreno Jérôme Mondoulet Maxime Santoni Gréory Annetta Joe Edwards Charles Malet Nicolas Bezy Lachie Munro Thibaut Zambelli Jerry Burotu Eroni Narumasa Eddy Labarthe Florent Massip

Remplaçants : 16. Théo Beziat, 17. Sona Taumalolo, 18. Geoffrey Fabbri, 19. Addison Lockley, 20. Romain Sola, 21. Malory Piet, 22. Clément Querru, 23. Leandro Assi