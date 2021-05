Pro D2 : le match de Colomiers à Mont-de-Marsan annulé

La rencontre entre Mont-de-Marsan et Colomiers, prévue ce vendredi pour la 30ème et dernière journée de Pro D2, n'aura pas lieu à cause de cas de Covid dans les rangs columérins. La saison de la Colombe n'est pas terminée pour autant puisqu'il y aura des barrages à jouer le weekend du 22 mai.