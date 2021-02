Pro D2 : le match de la peur pour Valence-Romans contre Mont-de-Marsan

Cinq changements après la défaite concédée à Béziers la semaine dernière

C'est derrière que les principaux changements ont été effectués pour ce match face à Mont-de-Marsan. Segundo Tuculet conserve son poste à l'arrière et Christophe Lacour est le seul trois-quart reconduit par Johann Authier. La paire de centres est composé de Lucas Mensa et Jonathan Quinnez qui remplacent Akuila Tabualevu et Charles Bouldoire ( blessé ). On note aussi le retour de Dug Codjo à l'aile aux dépens d'Eddy Sawailau. Pour le reste, c'est du classique, Florian Goumat et Jody Jenneker reviennent dans le XV de départ à la place de Vincent Barrière et Romain Colliat.

Benjamin Collet est suspendu après son carton rouge écopé à Béziers, il sera entendu par la commission de discipline mercredi prochain, le 24 février. Autre absent : l'ailier Youri Mège pas encore totalement remis de sa fracture du nez et de sa commotion début janvier sur la pelouse du stade Aguilera à Biarritz.

La composition d'équipe du VRDR - VRDR