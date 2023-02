Pro D2 : "Le minimum, c'était de se racheter," les déclas du Biarritz Olympique après Rouen

Les joueurs et le staff voulaient une réaction, elle a bien eu lieu. Une semaine après la déconfiture d'Oyonnax (42-17), le Biarritz Olympique a redressé la barre face à Rouen , ce vendredi 17 février (44-8). Une victoire avec la manière, au terme d'un match maîtrisé de but en blanc. Appliqué, précis et méthodique, Biarritz a enfin pu s'appuyer sur sa conquête pour lancer ses trois-quarts dans la défense. Victoire bonifiée donc, face à une équipe de Rouen 12e et largement remaniée, mais qui permet au BO de se hisser à la 4e place du championnat de Pro D2 avant le déplacement à Aix-en-Provence vendredi prochain.

ⓘ Publicité

Ils ont dit

Thomas Hébert, 3e ligne et capitaine du BO : "C'est satisfaisant parce que sur les matchs précédents, on avait du mal sur les entames et sur la reprise de mi-temps, on encaissait des essais casquette. Là, on a été dominant de A à Z. Donc ça fait plaisir. C'est rassurant. Il fallait relever la tête après beaucoup de déception. C'est le minimum qu'on pouvait faire, se racheter, mettre l'engagement qu'on n'avait pas mis à Oyonnax. Et on est content de cette victoire. Mais il ne faut pas non plus s'emballer, il faut continuer à travailler pour pouvoir être dans les six premiers, puisque désormais on bataille pour ça."

Kerman Aurrekoetxea, demi-de-mêlée du BO : "Une victoire rassure toujours, même si c'est contre le dernier, même si c'est contre a priori une équipe moins bonne, une victoire, ça reste une victoire et ça donne toujours la confiance. Mais il n'y a pas que la victoire, la manière compte aussi et la manière contre Rouen nous a rassuré. Mais tout n'a pas été parfait : il y a un moment où on a perdu la 10, on n'a pas su s'adapter, et on a voulu trop jouer. Et comme il n'y avait pas de 10, il n'y avait pas de chef. Donc on s'est un peu perdu. On ne s'est pas très bien adapté, c'est notre marge de progression."

Shaun Sowerby, manager général du BO : "Pour moi, c'était le seul match de cette saison où il y avait une forme de maîtrise et de contrôle du début jusqu'à la fin. On a joué peut-être contre plus dur avant, on a peut-être déjà été meilleurs par moments, mais sur la durée, je dirais que c'est notre meilleur match. 70 à 75 minutes sur 80 étaient maîtrisées. Il y a le carton jaune qui nous met en difficulté. Mais on a résisté, On est resté fort. On voit sur le terrain que c'est solidaire. On voit qu'il y a des joueurs qui prennent de plaisir, qui ont un objectif en commun. On a passé un week-end difficile parce qu'on a passé à côté de notre match à Oyonnax. Ce week-end, on est très content et tranquille. Et puis on verra la semaine prochaine."