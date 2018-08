Brive-la-Gaillarde, Corrèze

La tribune de l'Europe était comble comme un soir de match. Preuve s'il en fallait que les Brivistes ne lâchent pas leur club descendu en Pro D2 cette saison. Hier soir le CAB les avait invités à assister à un entraînement commenté et surtout à la présentation de tous les joueurs et des maillots de la saison. Un événement qui a lieu tous les ans juste avant la reprise du championnat et qui attire toujours beaucoup de monde. Mais peut- être plus encore cette année car résume un supporter, "il y a beaucoup de nouveaux joueurs qu'on ne connait pas".

Un maillot vert qui ne servira pas

Et les Brivistes n'ont pas manqué de montrer leur enthousiasme. Même Jérémy Davidson, le nouvel entraîneur, en a été surpris. "Je savais que Brive était un territoire de rugby, mais là ils montrent qu'ils sont vraiment avec nous". Un enthousiasme symbolisé aussi par les applaudissements nourris des trois maillots de cette saison. Avec une petite surprise à la clef : il y en a un qui est vert. "C'est la couleur du challenge européen cette année mais nous on ne le jouera puisque on est en Pro D2." précise Simon Guillam, le président du CAB. Un maillot qui ne sera sans doute jamais sur le terrain sauf en cas exceptionnel. C'est quoi qu'il en soit le blanc et le noir, les couleurs historiques du CAB qui domineront encore. Le premier match de la saison ce sera à Bayonne le samedi 18 août.