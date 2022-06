Pro D2 : "Le pire ? Avoir des regrets", revivez la conférence de presse de Bayonne avant la finale

Il faisait partie des joueurs présents à la conférence de presse : Mariano Galarza, le 2e ligne bayonnais absent lors de la demie le week-end dernier, débutera bien la finale de Pro D2 ce dimanche 5 juin contre Mont-de-Marsan. Il était accompagné de Guillaume Rouet et Yann David. Tout comme Yannick Bru, le manager de l'Aviron.

Yannick Bru : "On est resté nous-mêmes"

"Franchement, la bulle de Jean-Dauger, j'en ai vu des plus hermétiques. Le stade est ouvert aux quatre vents. Il y a toujours entre 100 et 200 personnes à tous nos entraînements, jusqu'à la semaine dernière, je peux vous dire qu'il n'y a aucun stress particulier par rapport à ça. Vous avez eu les joueurs que vous vouliez quand et comme vous vouliez. On est juste resté nous-mêmes. Pas besoin de se travestir. On est un club populaire, de passionnés, ouvert à son public. Quand je suis arrivé du Stade Toulousain, ça m'a d'ailleurs un peu choqué parce que je sais que Guy Novès aurait fusillé quelques responsables de sécurité (rires) mais je me suis adapté à la tradition du Pays basque, faite de convivialité, de passion, d'échanges. Il y a toujours eu le même nombre de personnes aux entraînements. Il n'y a eu aucune consigne particulière à nos joueurs. Ils étaient simplement animés de la même détermination, qui est la leur depuis pas mal de temps, avec des gars responsables."

"Pour les trois points, je vais vous expliquer une bonne fois pour toute la procédure. D'abord, je pense que l'entraîneur ne peut pas imposer à son buteur de prendre une pénalité qu'il ne sent pas. L'entraîneur donne une tendance, on prend les points ou on va en touche. Le buteur, en charge de cette responsabilité, choisit s'il se sent capable à ce moment-là, en termes de fatigue, de confort psychologique, de la tenter ou de ne pas la tenter. Et enfin, en fonction de la dramaturgie du match, du niveau de confiance, à ce moment-là, le capitaine qui doit passer qui demain sera peut-être à sa 40ᵉ réunion avec moi et le groupe de leaders, prend sa décision finale. Et encore heureux que le capitaine qui joue puisse avoir la décision finale. Alors quoi qu'il se soit passé dans le passé récent, on débriefe, on analyse. Je pense que les joueurs connaissent absolument mon disque dur. Les tendances se sont fixées, dans telle zone, on tente, dans telle zone, on va en touche. À moins que Gaëtan ne la sente pas. Et quand on est entraineur, il faut toujours respecter ça. Ou alors il faut acheter une PlayStation et jouer Virtuel Rugby. Ce n'est pas notre façon de faire."

Mariano Galarza : "Je me sens très bien"

Heureusement, la semaine s'était très bien passée. Le week-end dernier, on a juste seulement décidé de ne pas prendre de risque et à présent je me sens très bien. On a pu s'essayer sur la semaine complète, je suis donc rassuré. Contre Oyonnax, j'avais confiance en toute l'équipe et aux joueurs qui composaient le groupe. On savait que les mecs qui sont entrés allaient faire le boulot, même si c'était frustrant de vivre ça de l'extérieur.

Yann David : "S'appuyer sur les expériences de chacun"

"Il faut s'appuyer sur les qualités, les expériences de chacun, notamment de ces 'anciens', si on peut les appeler comme ça. Ceux qui ont eu la chance et l'opportunité de disputer une ou plusieurs finales, forcément, on essaie d'échanger, de rassurer si des joueurs ont besoin d'être rassurés. Mais voilà, on a été très tournés vers l'échange, communiquer le plus possible pour essayer d'aborder au mieux cette rencontre [...] Cette semaine a été tournée sur la fraîcheur. C'est vrai qu'on a joué sous des grosses chaleurs, tout au long de la saison. En Pro D2, on est habitué à jouer à 20h45, 21 h, donc on joue quand il fait soit très froid l'hiver, soit avec de la fraîcheur au printemps. On fait face aux premières grosses chaleurs et forcément, les organismes subissent ça. Mais bon, comme on dit, il fera chaud pour les deux équipes, ce sera donc difficile pour les deux côtés. Athlétiquement et physiquement, il faudra qu'on fasse peut-être une plus grosse performance que lors des deux matches de la saison régulière. Quand on voit les qualités de cette équipe de Mont-de-Marsan, avec des joueurs qui se déplacent énormément, des joueurs très rapides, il faudra qu'on fournisse beaucoup plus de travail si on veut essayer d'enrayer la machine pour venir à bout de cette équipe."

Guillaume Rouet : "Le pire ? Avoir des regrets"

"C'est sûr que sur le match de l'an dernier, on apprend, Si, et je dis bien si, on doit perdre demain, je ne veux pas qu'on ait les mêmes regrets qu'on a eus à la fin du match d'accession de l'an dernier contre Biarritz. J'espère donc qu'on va faire le maximum, qu'on va tout donner, comme je l'ai dit, le pire, c'est d'avoir des regrets à la fin du match [...] L'objectif clairement cette année, était de finir dans les deux premiers de la saison régulière, pour avoir l'opportunité de faire une demi-finale à la maison. On l'a gagné, tant mieux. Mais maintenant ce n'est que du bonus. J'espère qu'on va vraiment prendre du plaisir pendant 80 minutes et donner du plaisir aux supporteurs bayonnais."

