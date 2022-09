Pro D2 : Le président du Stade Montois regrette le comportement de certains supporters face à Oyonnax

Cela n'a duré qu'une vingtaine de secondes, en fin de match, alors que le Stade Montois dominait largement les débats face à son adversaire Oyonnax (victoire 26-15). Excédés par un arbitrage qu'ils jugeaient amplement défavorable à leur équipe, certains supporters montois installés en tribune Darrouy ont fait entendre un refrain plus coutumier des stades de football que du stade Boniface. Pendant une vingtaine de secondes, les "Arbitre, enc**é !" sont tombés, et cela n'a pas plus à tout le monde. Le président du Kop du maillot, Christophe Lafond, par exemple, qui se trouvait en face, en tribune Dauga : "Dans les stades de rugby, je ne veux pas entendre ça ! L'arbitre, on doit le respecter ! Il fait partie du jeu, c'est un homme avant tout ! Donc, les insultes comme il y a eu, je suis totalement contre !"

Le président du Stade Montois Jean-Robert Cazaux, va dans le même sens : Pour lui, des insultes de cet acabit, ce n'est "pas admissible. On peut râler, siffler, c'est entendable. Mais tenir des propos injurieux de ce niveau-là, je n'accepte pas ! Cela ne ressemble pas à Mont-de-Marsan ! A Mont-de-Marsan, il y a du respect, et il y a des limites à ne pas franchir !"

"Ces insultes ne rendent pas service au club"

Jean-Robert Cazaux qui, de surcroît, estime que ces insultes ne rendent pas service au club. A la fois si Flavien Hourquet recroise la route du Stade, mais également auprès de l'ensemble du corps arbitral, quand il sera confronté à des supporters montois. Par-dessus le marché, ces insultes très virulentes pourraient engendrer des sanction de la part de la Ligue. Auquel cas le club pourrait se voir obligé de prendre ses responsabilités, pour que de tels comportements ne se renouvellent plus.

Concernant l'arbitrage extrêmement critiqué de Flavien Hourquet, sorti très remonté en fin de match, et qui s'en est pris verbalement à plusieurs supporters selon plusieurs observateurs du Stade Montois, Jean-Robert Cazaux ne tient pas à entrer dans la surenchère "C'est sa responsabilité. Je ne suis pas arbitre des arbitres. S'il a eu un comportement inapproprié, il y a des instances, des gens qui étaient là, qui ont vu... C'est à eux de faire leur boulot".