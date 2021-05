Pro D2 : le RC Vannes attend son adversaire pour les demi-finales d'accession au Top 14

Les Vannetais peuvent - un peu - souffler. Après les cas de covid dans l'effectif, l'enchaînement de trois matchs en huit jours pour terminer la saison, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont deux semaines de répit pour préparer au mieux leur demi-finale d'accession au Top 14, qui aura lieu le 30 mai prochain à La Rabine (18h).

"Là, le programme c'est de remettre la main sur le gouvernail, explique le manager vannetais. Tous les clubs ont connu ça : quand le covid s'installe, il faut compter en général trois semaines pour s'en débarrasser. Pendant trois semaines c'est la Ligue qui commande : vous avez le droit de vous entraîner, vous n'avez plus le droit, il faut multiplier les tests... Nous on en a profité aussi, je me souviens de la victoire à Biarritz notamment. J'espère que la page est tournée. on va pouvoir ré-attaquer huit jours de travail, parce que là on est en déficit niveau rugby, plus que sur le plan physique. Je n'ai pas eu trente joueurs sur le terrain depuis trois semaines !"

Face aux Vénètes, c'est Biarritz ou Grenoble qui se présentera le 30 mai prochain à la Rabine. Les deux équipes s'affrontent en barrage chez les Basques le 22 mai. Pour Jean-Noël Spitzer, pas de préférence : "On est déjà contents d'être en demi-finales. L'adversaire, peu importe. On sait qu'il sera bon. Entre nous on ne parle que demi-finale, parce que c'est un cap à franchir pour nous. On ne se projette absolument pas après pour l'instant. On veut vraiment être focus là-dessus parce que ça nous paraît difficile, on est pas l'équipe la plus expérimentée. L'avantage du domicile, avec le huis-clos ou une jauge plus que partielle, je ne suis pas sûr qu'on en tire vraiment un avantage. Il faut être concentré parce que ce sera une épreuve particulière."

Une épreuve qui pourrait se disputer devant 1000 spectateurs à la Rabine si l'on en croit le calendrier de déconfinement présenté par le gouvernement fin avril. Si les Bretons l'emportent, ils dispueront la finale d'accession au Top 14 le 5 juin. En cas de victoire, le RC Vannes deviendrait le premier club breton à accéder à l'élite du rugby français. En cas de défaite dans cette finale, ils joueraient un barrage face au 13e de Top 14.