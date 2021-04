Pro D2 : le RC Vannes bat Rouen (22-18) et jouera les demi-finales d'accession au Top 14

Ce n'est sans doute pas leur victoire la plus impressionnante de la saison. Mais en venant à bout de Rouen grâce à un essai de Symons et un doublé de Rabut, les Morbihannais sont désormais assurés de jouer une demi finale d'accession au Top 14 à la Rabine en fin de saison, et ce à trois journées de la fin des matchs aller-retour.

Perpignan s'était également qualifié la veille pour ces demi-finales. Les Catalans et les Morbihannais sont assurés de jouer ces demi-finales à domicile. Ils attendent l'identité des quatre autre équipes qui participeront aux phases finales, sachant que Biarritz est déjà assuré de terminer entre la troisième et la cinquième place de Pro D2.

Les demi-finales se disputeront sur le week-end des 28/29 et 30 mai prochains.