Pro D2 : le RC Vannes enregistre deux renforts pour la saison prochaine

Le Rugby Club de Vannes a annoncé deux recrues ces jeudi et vendredi : le demi d'ouverture Quentin Etienne (Perpignan) et le deuxième ligne Rémi Leroux (La Rochelle) rejoignent le Morbihan pour deux saisons.

Les départs de Pierre Popelin et Rémi Picquette pour La Rochelle auront été vite compensés du côté du RC Vannes. Ces jeudi et vendredi, le club a annoncé deux renforts à l'ouverture et en deuxième ligne : Quentin Etienne (Perpignan) et Rémi Leroux (La Rochelle) ont signé pour deux saisons chez le récent demi-finaliste de Pro D2.

C'est un retour pour Quentin Etienne, né à Vannes, qui a grandi à Grand-Champ et qui est passé par les équipes de jeunes du RCV. Il évoluait à Perpignan depuis 2019 après être passé par Oyonnax et Narbonne. Le demi d'ouverture de 30 ans témoigne sur le site du club : "Rejoindre le RC Vannes est un choix à la fois sportif et familial. Pouvoir jouer pour sa ville natale est à la fois fort et symbolique. En tant que Vannetais, je suis fier de tout ce que le club a accompli et je suis très heureux de pouvoir participer à écrire son histoire. Pour moi, en tant que Breton, c’est aussi une grande fierté de défendre notre région et de poursuivre le développement du rugby en Bretagne."

Ce vendredi c'est l'arrivée du deuxième ligne Rémi Leroux, en provenance de La Rochelle, qui a été officialisé. Il remplacera Rémi Picquette, qui fait le chemin inverse, dans l'effectif. Il signe lui aussi pour deux saisons avec le Rugby Club de Vannes.