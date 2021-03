Pro D2 : le retour de plusieurs cadres à Valence-Romans pour affronter Biarritz

Les Damiers vont-ils rééditer l'exploit du match aller ?

Le 8 janvier dernier, le VRDR remportait la première victoire de son histoire à l'extérieur en Pro D2 en allant s'imposer dans les dernières secondes au stade Aguilera sur le score de 31 à 29. Ce vendredi, à partir de 18h45, les drômois retrouvent un des favoris du championnat qui occupent la 3e place du classement.

Le retour de plusieurs cadres dans le XV de départ

Six changements ont été apportés par le staff drômois par rapport à la formation qui s'est inclinée avec les honneurs à Perpignan la semaine dernière. En première ligne, Julien Royer et Mirian Burduli remplacent Ionel Badiu et Cyril Balust. Théo Hannoyer revient au poste de seconde ligne, poussant Flavien Vuagnat sur le banc des remplaçants. Retour également de Peter Saili au poste de troisième ligne centre et chez les arrières, Christopher Lacour et Segundo Tuculet sont titularisés en lieu et place de Youri Mège et du jeune Bouhedjeur.

VRDR - Biarritz à 18h45 à vivre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche