Pro D2 : le Rouen Normandie Rugby de retour sur le terrain face à Vannes ce samedi

Le Rouen Normandie Rugby affronte Vannes ce samedi soir à 18 heures, un match amical et à domicile. C'est le premier match du club depuis la fin prématurée du championnat de ProD2 à cause de l'épidémie de Covid-19. Le match va permettre de se mettre en jambe avant la saison 2020-2021 qui commence début septembre

Entre la 8ème et la 12ème place

L'objectif de cette saison 2020-2021 est très précis, ambition fixée par le président du club : "finir entre la 8ème et la 12ème place" explique Richard Hill, le coach des Lions. Ce dernier a déjà pensé à la stratégie pour réussir : "Il faut gagner les match chez nous. L'année dernière, nous avons perdus trop de match bêtement chez nous : Colomiers, Béziers, Mont-de-Marsan, Aurillac. La priorité c'est d'avoir de belles rencontres à Mermoz ou à Diochon".

Mathieu Bonnot talonneur et tout nouveau capitaine de l'équipe ne veut pas revivre le scénario de la saison dernière. Le club avait terminé 15ème après suspension du championnat : "L'idée, c'est de ne pas batailler comme l'année dernière pour le maintien. Il faut se détacher rapidement des deux dernières places qui sont compliquées à gérer dans les têtes". Richard Hill peut également compter sur un effectif largement renouvelé et rajeuni. En tout, le club vient d’accueillir 16 nouveaux : "La moyenne d'âge du groupe est plus bas que l'an passé, ça veut dire que l'on a plus de vitesse à l'arrière". La stratégie sera t-elle payante ? Le premier test est ce samedi contre Vannes avant un match retour le week-end prochain.

Je vois que la mayonnaise prend entre les joueurs - Richard Hill

Les nouveaux joueurs seront sur le terrain ce samedi contre Vannes, Richard Hill veut évaluer leur niveau.

Le Top 14 dans trois ans ?

"L'objectif c'est d'entrer au Top 14 dans trois saisons" confie l'entraîneur. "C'est difficile mais l'année dernière on a gagner contre Perpignan qui a terminé 2ème et Colomiers qui était premier du championnat"

Je sais qu'en trois ans c'est très ambitieux mais si on terminer entre la 8ème et la 12ème place, nous aurons une bonne base - Richard Hill

Des mesures sanitaires à respecter

Pour le match contre Vannes, des mesures sanitaires strictes devront être respectées : seule l’entrée principale du 13 Rue de la Motte sera ouverte.

Lors du match, le port du masque sera obligatoire dès l'entrée du stade. Il faudra le garder tout le long de la rencontre. L'accès au stade pourra vous être refusé en cas de non port du masque. Les spectateurs devront s'installer en tribune couverte en respectant l'espacement d'un siège entre deux personnes ou entre deux groupes. Pour éviter les files d'attente à l’entrée du stade, le RNR conseille d'arriver dès 16h30. De plus, le contact sera interdit avec l’ensemble des joueurs et des staffs.

Il ne pourra pas y avoir plus de 900 spectateurs dans tout le stade Mermoz.