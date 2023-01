Pro D2 : le Stade Montois fait tomber Aurillac à l'extérieur dans les dernières minutes

Si certains tournent au diesel et ont besoin d'un peu de temps pour redémarrer après les fêtes, le Stade Montois carburent directement au Super pour commencer l'année 2023 ! Il s'impose à Aurillac (20-19) au terme d'un gros match de Pro D2 avec un engagement d'une grande intensité. Les landais, menés depuis la quatrième minute et jusqu'à 16-0 à la trentième, ramènent une cinquième victoire consécutive.

Punis par les blessures (Loustalot, Wakaya, Innocente) et l'indiscipline (carton jaune contre Latterrade) dans la première demi-heure, les montois ont réagi avant la mi-temps grâce aux essais de De Nardi (35e) et Rasaku (39e) transformés par Laousse Azpiazu (16-14 à la mi-temps). L'arrière jaune et noir inscrit les six points montois au pied en seconde période, dont une pénalité de 40 mètres à la 78e minute, et fait tomber Aurillac pour la première fois de la saison dans son antre de Jean Alric.

"Il y a eu un engagement énorme" - Patrick Milhet

Avant de recevoir le dernier de Pro D2 Massy la semaine prochaine, Mont de Marsan récupère la deuxième place de Pro D2, repasse devant Biarritz vainqueur jeudi soir de Montauban, derrière l'intouchable Oyonnax.