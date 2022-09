Pro D2 : le Stade Montois s'impose à Biarritz

Gros coup réalisé par Mont de Marsan à Biarritz en clôture de la 3e journée de Pro D2. Les Montois s'imposent (29-27) dans un vrai match de haut de tableau, grâce au doublé de Wame Naituvi, et grimpent sur le podium.

Biarritz vs Stade Montois le 9 septembre 2022.

Six essais, sept cartons jaune: match complètement fou à Biarritz en clôture de la 3e journée de Pro D2! Un match remporté par le Stade Montois (29-27) grâce aux deux essais de l'ailier Wame Naituvi et aux 19 points au pied de Yoann Laousse Azpiazu. Après une première mi-temps (presque) parfaitement maîtrisée, les landais ont résisté au retour biarrot malgré le triplé de Steeve Barry. Cette victoire permet à Mont de Marsan de grimper sur le podium à la troisième place derrière le leader surprise Rouen et Oyonnax, futur adversaire des Montois la semaine prochaine.